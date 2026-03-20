​Belloso sobre la Libertadores: la “magia de los partidos”, el grupo “peleable” y “Felipe Melo podría haber sido hincha de Central” 

Durante el mismo día en el que su Rosario Central conoció a los rivales que tendrá en la fase de grupos de esta edición de la Copa Libertadores, Gonzalo Belloso, presidente del club, habló sobre la importancia que tiene la competición y el valor que le dan en la institución.

En diálogo con Felipe Melo TV, el canal del futbolista brasileño, el dirigente canalla fue consultado sobre lo que representa jugar la CL y reconoció: “Es muy importante, porque posiciona al club en el lugar de élite, donde todos queremos estar. Es una responsabilidad muy grande y hay que estar a la altura, por lo que corresponde un torneo de este nivel”.

Y fue respecto al grupo que le tocó a Central -comparte el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central-, que el presidente dijo: “Es peleable, los cuatro somos parejos y vamos a hacer lo mejor que podamos para ser competitivos. Tenemos que ir a Ecuador y Venezuela, e Independiente del Valle tiene altura. No es un detalle menor”.

Belloso habló sobre la importancia de la Libertadores. Belloso habló sobre la importancia de la Libertadores.

“Es otra magia la que tienen los partidos de noche, de miércoles a la noche. Uno juega a otro nivel. No sé por qué, pero uno juega a otro nivel. Y bueno, jugarla, ser directivo, alguna vez fui mánager de equipo en esta instancia, es hermoso. La Copa Libertadores es hermosa”, afirmó también Belloso sobre el máximo certamen a nivel clubes de Sudamérica.

A su vez, el presidente de la Academia habló sobre la importancia de los premios y sobre el proyecto sobre el que se sostiene esta participación en la Copa. “No queríamos repetir lo de 2024, cuando llegamos desarmados. Por eso apostamos por un proceso más sólido con Almirón. Inicialmente, los recursos uno los invierte en su plantel. Así que las primeras fases no generan muchísimos recursos, aunque sí por supuesto empuja. Pero bueno, a medida que uno alcanza, por supuesto que es completamente diferente. Si uno llega a jugar la final, impacta enormemente”.

Belloso y sus palabras sobre Di María y Felipe Melo

Finalmente, Belloso habló sobre Ángel Di María, quien “antes de venir ya hablaba de ganar”, que “ya consiguió títulos y quiere seguir ganando todo lo que juegue” y que trae “el espíritu que buscamos”.

Esto, antes de ser consultado por Felipe Melo, dueño del medio y sobre quien el presidente del club rosarino dijo: “Un ídolo total de Sudamérica, no solo de Brasil. Un abrazo a Felipe. Es hincha de Boca en Argentina, pero perfectamente podría haber sido hincha de Rosario Central”.

Felipe Melo dijo presente en el sorteo (EFE). Felipe Melo dijo presente en el sorteo (EFE).

El grupo de Central en la Libertadores

El grupo de Central. El grupo de Central.

​