​Belgrano perdió el invicto y Zielinski fue crítico: “Fuimos muy malos” 

Llegó el primer paso en falso para Belgrano. El Pirata no tuvo un buen partido y fue superado por Huracán por 3-1 en el Ducó. Tras ocho fechas disputadas, perdió el invicto que mantenía desde el arranque del Torneo Apertura (cuatro partidos ganados y tres empatados) y no pudo treparse a la cima de la Zona B. Respecto a la derrota, Ricardo Zielinski fue crítico: “fue el peor partido que jugamos”.

El entrenador se sinceró sobre el rendimiento del equipo: “Hace mucho no jugábamos así, especialmente el primer tiempo fue muy malo. Ojalá sirva para aprender y que sea uno de los pocos partidos malos que tenemos habitualmente durante un año”.

La autocrítica de Zielinski

A pesar de hacerse cargo de los errores propios, el Ruso resaltó en el buen desempeño de su rival: “Entramos mal, Huracán aprovechó y nos pudo convertir fácilmente. Después, ellos nos manejaron bien la pelota y cada vez que atacaron, convirtieron”, afirmó.

El Ruso Zielinski tras la derrota de Belgrano.

El deté no le escapó a la autocrítica y aseguró que lo importante está en corregir errores: “No hay que poner excusas, hay que aprender. Tenemos que tratar de que no nos pase más. Siempre vas a tener un bache durante un proceso, no vas a ganar todos los partidos y esto nos va a servir para aprender“, concluyó.

La palabra del Mudo Vásquez

Otro protagonista que se pronunció sobre la derrota fue Franco Vásquez, que descontó para el Pirata con un zurdazo al ángulo que no alcanzó para torcer el resultado. El Mudo no tuvo un gran partido y tuvo parte de la responsabilidad en el segundo del Globo, por lo que fue autocrítico: “Hoy no tuve un buen partido más allá del gol, siempre es lindo convertir con esta camiseta. Lástima que no sirvió de nada”.

El Mudo puso el descuento ante Belgrano.

En la misma línea agregó: “Creo que entramos un poco dormidos, ellos se aprovecharon de la primera situación que tuvieron”. Finalmente, aclaró por qué fue Lucas Passerini el elegido para ejecutar el penal (errado) sobre el final: “Me dijo que quería patearlo él y creo que para un delantero siempre es importante hacer goles”.

¿Qué se le viene a Belgrano?

Tras el choque con el Globo, el plantel del Pirata va a retornar a los entrenamientos el jueves. El próximo encuentro será por la fecha 10 ante Estudiantes de Río Cuarto que se jugará el jueves 12 de marzo a las 19.15 (la novena fecha no se disputará debido al paro dispuesto por AFA).

