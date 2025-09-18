​Belgrano fue más que Newell’s y jugará semis de Copa Argentina 

Belgrano de Córdoba dio la nota y se metió en semifinales de la Copa Argentina por segunda vez en su historia al vencer a Newell’s por 2 a 1 en San Luis. En esa instancia se enfrentará con nada menos que Argentinos Juniors mientras que, del otro lado, Independiente Rivadavia de Mendoza espera por el vencedor del duelo entre River y Racing.

Tanto cordobeses como rosarinos llegaban bastante lejos de su mejor momento al cruce de este miércoles: ambos suman 9 puntos en la Zona A del Torneo Clausura, fuera de los puestos de playoffs, mientras que Newell’s tiene 28 puntos en la tabla anual y Belgrano, 26, los dos muy lejos de los puestos de copas internacionales. En consecuencia, se esperaba un cruce muy parejo en Villa Mercedes. Y así fue, al menos durante una parte del primer tiempo.

El equipo del Ogro Fabbiani se adelantó a los 9 minutos con un verdadero golazo: conexión Banega-Maroni-Benedetto y el paraguayo “Cocoliso” González dominó con la rodilla derecha y, de media vuelta y sin dejarla picar, sacó el zurdazo goleador desde la puerta del área.

El Pirata del Ruso Zielinski no tardó demasiado en reaccionar. A los 23, centro al área, rebote y Franco Jara puso el 1-1 con una linda pirueta. Y a los 51, casi la misma fórmula. Centro, varios rebotes y Lisandro López la empujó casi adentro del arco, lo que generó fuertes protestas en el banco de Newell’s por un supuesto offside. El 2-1 de Belgrano le puso justicia a un partido que lo tuvo de dominador, totalizando nada menos que 25 remates contra siete de los rosarinos. En esa sintonía, Jara se fue con un doblete al capitalizar un lindo contraataque a los 77 minutos para el 3-1 final y alimentar seriamente los sueños de campeón en Barrio Alberdi.

Esta es la segunda vez del Pirata en semis de la Copa Argentina. En la edición 2015-16, cayó 2-0 ante Rosario Central, que luego no podría con River (4-3) en la final.