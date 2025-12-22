​Belgrano, campeón del Trofeo de Campeonas ante una multitud 

Belgrano sigue haciendo historia: después de lograr el primer título de su historia el pasado domingo ante Racing en el Estadio Julio César Villagra, volvió a dar un golpe sobre la mesa y sumó una segunda estrella a su palmarés: el Trofeo de Campeonas. Esta vez, el rival fue Newell’s y sede fue el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, que estuvo rebalsado de hinchas.

Belgrano ganó el Trofeo de Campeonas

Las Piratas metieron una temporada histórica: con Mariana Sánchez a la cabeza desde la dirección técnica, lograron meter el segundo título del año y de la propia historia de la división femenina del gigante cordobés. En su provincia y con las tribunas a más no dar, las de celeste se impusieron por penales (4 a 3) tras el 0 a 0 del tiempo regular y se quedaron el histórico trofeo.

La heroína de la noche sin lugar a dudas fue Agustina Sánchez: la arquera la rompió abajo de los tres palos y después hizo lo propio con la pelota en los botines. Tapó dos de los penales que patearon las de la Lepra y fue la encargada de cerrar la tanda desde los 12 pasos con un fuerte zurdazo que se metió por la derecha de su par rival.

Agustina Sánchez, la heroína de la noche en Córdoba. (@FutbolerasAR). Agustina Sánchez, la heroína de la noche en Córdoba. (@FutbolerasAR).

La buena noticia para las de Alberdi no es solo el título, sino que además sumaron un hecho histórico para el equipo en sí. Y es que en 2026, el conjunto nacido en 1905 jugará por primera vez en la el trayecto de su división femenina -creada en 2001- la Copa Libertadores, siendo así la primera competencia internacional en la que estará el club y la primera vez que un equipo del Interior la juega.

El Pirata había llegado a jugar en esta final tras coronarse campeonas del Segundo Torneo ante Racing. Por su parte, la Lepra rosarina había llegado hasta acá habiendo ganado la Copa Federal -equivalente del femenino a la Copa Argentina- y el Primer Torneo. El dato curioso es que Laura Felipe, jugadora de Belgrano- jugó en Newell’s la primera mitad del año y logró sumar todos los títulos del 2025.

¿Cuándo y dónde es la Libertadores femenina 2026?

El año que entra se jugará la 17° edición del torneo continental, que tiene lugar desde el 2009, y las de La B serán las únicas representantes nacionales en el formato. El torneo se jugaría en Uruguay entre el 26 de julio y el 2 de agosto; de todo esto aún falta confirmación oficial, pero son las fechas y sede probables.

La locura de los festejos de Belgrano. (@Belgrano). La locura de los festejos de Belgrano. (@Belgrano).