​Beccacece dio a lista de Ecuador para el Mundial 2026 

Pocas horas antes del límite impuesto por la FIFA, finalmente la selección de Ecuador lo hizo oficial. Este domingo 31 de mayo la Federación confirmó a sus 26 elegidos para representar al país en el Mundial 2026. El entrenador, Sebastián Beccacece, se tomó su tiempo. Recordar: tuvo a William Pacho y Piero Hincapié en la final de la Champions.

Ecuador integrará el Grupo E junto a Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

El último amistgoso fue la victoria 2-1 frente a Arabia Saudita, con goles de Jackson Porozo y Anthony Valencia, dos que se metieron en la nómina final.

Beccacece confirmó la nómina de Ecuador al Mundial. Beccacece confirmó la nómina de Ecuador al Mundial.

Con referentes marcados como Hernán Galíndez, Moisés Caicedo, Enner Valencia, Alan Franco o incluso Hincapié; Ecuador mezcló experiencia con juventud en la búsqueda de lograr el mejor Mundial de su historia, con la clasificación a 16avos entre ceja y ceja.

Cabe recordar que equipo, que arrastra un largo invicto de 18 partidos consecutivos, todavía tiene por delante una prueba más antes de iniciar su aventura mundialista. Será el domingo 7 de junio y frente a Guatemala, desde las 17.00 de Argentina.

Hernán Galíndez, arquero de la Selección de Ecuador (Prensa La Tri). Hernán Galíndez, arquero de la Selección de Ecuador (Prensa La Tri).

La lista de convocados de Ecuador al Mundial 2026

Arqueros: Gonzalo Valle (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Huracán) y Moisés Ramírez (Kifisia FC).

Defensores: Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Félix Torres (Inter PA), Joel Ordóñez (Brujas), Jackson Porozo(Xolos de Tijuana), Pervis Estupiñán (Milan), Piero Hincapié (Arsenal FC) y Willian Pacho (PSG).

Mediocampistas: Alan Franco (Atlético Mineiro), Denil Castillo (Midtjylland), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Kendry Páez (River Plate), Moisés Caicedo (Chelsea), Pedro Vite (Pumas), Anthony Valencia (Royal Antwerp) y Yaimar Medina (Genk),

Delanteros: Alan Minda (Atlético Mineiro), Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Jeremy Arévalo (Stuttgart), John Yeboah (Venezia), Jordy Caicedo (Huracán), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) y Nilson Angulo (Sunderland).

¿Cuándo juega Ecuador ante cada rival en el Mundial?

Camino a un histórico y anhelado pase a 16avos de final del torneo de la FIFA, el Equipo de Todos ya sabe que empezará la competencia frente a Costa de Marfil, el domingo 14 de junio y en Philadelphia. Dicha presentación será a las 19 (horario ecuatoriano para esa fecha).

La segunda batalla tricolor -ojalá con tres puntos en el bolsillo- tendrá a los conducidos por Sebastián Beccacece cara a cara con Curazao, a priori el rival más débil del grupo y con su primera participación en mundiales. Será el 20 de junio a las 20 y en Kansas City.

De conseguir buenos y esperados resultados; Ecuador podría cerrar su zona ya clasificado y contra el gran cuco del grupo: Alemania. La revancha especial con los alemanes (por el antecedente mundialista en 2006 con aquel recordado 0-3) se llevará a cabo el jueves 25 de junio y en una sede que nos sienta bien: Nueva Jersey. En simultáneo con Curazao vs Costa de Marfil, a las 18 comenzará a rodar el balón.

Con la nómina de Ecuador confirmada: así son las listas de Costa de Marfil, Curazao y Alemania

La convocatoria completa de Costa de Marfil

Arqueros: Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont

Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont Defensores: Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo Mediocampistas: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri

Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri Delanteros: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yann Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi.

Costa de Marfil anunció su convocatoria para el Mundial 2026 (Prensa FIF) Costa de Marfil anunció su convocatoria para el Mundial 2026 (Prensa FIF)

La convocatoria completa de Curazao

Arqueros: Tyrick Bodack, Trevor Doornbusch, Eloy Room

Tyrick Bodack, Trevor Doornbusch, Eloy Room Defensores: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo

Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo Mediocampistas : Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar’jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe

: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar’jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe Delanteros: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorre, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia, Jearl Margaritha.

La publicación de Curazao. (foto: @thebluewaveffk) La publicación de Curazao. (foto: @thebluewaveffk)

La convocatoria completa de Alemania

Arqueros: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel

Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel Defensores: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw Mediocampistas: Pascal Groß, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Florian Wirtz

Pascal Groß, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Florian Wirtz Delanteros: Maximilian Beier, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Leroy Sané, Deniz Undav, Nick Woltemade.

La lista de convocados de Alemania para el Mundial. La lista de convocados de Alemania para el Mundial.

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