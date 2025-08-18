​Barracas se llevó un punto de Santiago del Estero y es líder 

Barracas Central empató 1 a 1 frente a Central Córdoba en el Madre de Ciudades por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y retomó la cima de la Zona A con 10 puntos, mientras que el Ferroviario se mantiene en zona de playoffs con 7 unidades.

El primer tiempo mostró a Barracas más preciso a la hora de resolver. A los 16 minutos, el lungo Facundo Bruera aguantó una pelota contra el córner a la espera de que llegaran sus compañeros y tocó con Javier Ruiz, quien se sacó a uno de encima con un lindo enganche y metió un derechazo muy preciso para superar la resistencia de Alan Aguerre.

Central Córdoba buscó y buscó ante un replegado Barracas y la igualdad llegó en el complemento. A los 60, tras un primer intento que Rodrigo Insúa despejó sobre la línea, Lucas Abascia capitalizó el rebote y empujó la pelota para el 1-1. El gol revitalizó al equipo local, que generó las ocasiones más claras en el tramo final del encuentro.

Pese a los intentos del Ferroviario, el marcador no volvió a moverse. Barracas sostuvo el orden defensivo y apostó a la transición rápida, mientras que Central Córdoba buscó el desequilibrio por las bandas, sin éxito. El empate dejó sensaciones divididas: el Guapo se consolidó como líder mientras que el conjunto santiagueño dejó escapar dos puntos como local, aunque tiene la cabeza puesta en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, este jueves ante Lanús en la Fortaleza (la ida fue 1-0 en el Madre de Ciudades).