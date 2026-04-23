​Barcelona le ganó al Celta: cómo quedó la pelea por La Liga con el Real Madrid 

Festejos y alertas en Cataluña. El Barcelona derrotó 1-0 al Celta de Vigo en el Camp Nou durante la tarde de este miércoles, en un partido que dejó muy malas y muy buenas: por un lado, Joao Cancelo y Lamine Yamal salieron lesionados en el primer tiempo. Esto último no solo prendió las alarmas en el Blaugrana, sino también en la selección española a 50 días del Mundial 2026.

En cambio, por el otro lado, los Culés pueden ir a dormirse tranquilos si piensan en ganar el campeonato español: el Barsa, indiscutible puntero, extendió su ventaja sobre el Real Madrid a nueve puntos y cada vez está más cerca de ganar su segundo trofeo de la temporada. Enterate en Olé cómo quedó la pelea por La Liga en detalle y qué encuentros le restan disputar a los dos clubes más grandes del fútbol ibérico.

Un Barcelona cómodo

En una noche europea particular, el combinado dirigido por Hansi Flick logró el triunfo, pero muchos se preguntan a qué costo: después de caer en el área rival por una infracción de Yoel Lago, Yamal cambió un penal por gol e instantáneamente se tiró al suelo y se agarró el isquiotibial izquierdo. Luego, la joya se fue del campo de juego con dolores a tal punto que su presencia para el Mundial está en duda. Así, si bien le dio el triunfo a su equipo, en Barcelona quedó un sabor agridulce.

El 10: anotación y posterior dolor. En España hay preocupación por la Copa del Mundo. El 10: anotación y posterior dolor. En España hay preocupación por la Copa del Mundo.

Pero más allá de eso, el Barsa se ubicó 1º con 82 unidades tras disputadas 32 jornadas y se halla cómodo de cara al cierre del certamen doméstico. En la siguiente fecha, los de Flick visitarán al Getafe (6º) y después también competirán fuera de casa contra el Osasuna (10º).

Luego, los catalanes regresarán a su hogar para recibir al Real Madrid (2º), en un duelo que seguramente terminará de definir, el próximo 10 de mayo, la vigente edición de La Liga. Sí, podría consagrarse nada menos que en el clásico… Por último, el conjunto cinco veces campeón de la Champions League cerrará su participación contra el Alavés (18º) de visitante, luego jugará ante el Betis (5º) en el Camp Nou y en el último cotejo chocará con el Valencia (13º) en el Mestalla.

Los siguientes partidos del Blaugrana

Vs. Getafe (V), 25/4

Vs. Osasuna (V), 2/5

Vs. Real Madrid (L), 10/5

Vs. Alavés (V), 13/5

Vs. Real Betis (L), 17/5

Vs. Valencia (V), 24/5

Un Real Madrid a todo o nada

En cambio, con un panorama más complejo aparece el Real. En una temporada marcada por la recisión de contrato de Xabi Alonso y la posterior llegada de Álvaro Arbeloa, la Casa Blanca nunca terminó de encontrar regularidad y hoy se sitúa 2º con 73 puntos en la principal competencia española.

Los de Arbeloa harán todo lo posible para no quedar con cero trofeos levantados en esta campaña. Los de Arbeloa harán todo lo posible para no quedar con cero trofeos levantados en esta campaña.

La travesía del Merengue continuará con tres enfrentamientos de visitante ante el Betis (5º), Espanyol (12º) y Barcelona (1º). Asimismo, los dirigidos por Arbeloa volverán al Santiago Bernabéu para verse las caras con el Real Oviedo(20º). Luego seguirá un partido contra el Sevilla (17º) en el Sánchez Pizjuán y un choque con el Athletic Bilbao (9º) en el Bernabéu durante la última jornada. Será un final a todo o nada, para unos Blancos que todavía no obtuvieron ningún título en la 2025/26.

Los próximos encuentros del Madrid

Vs. Betis (V), 24/4

Vs. Espanyol (V), 3/5

Vs. Barcelona (V), 10/5

Vs. Real Oviedo (L), 14/5

Vs. Sevilla (V), 17/5

Vs. Athletic Bilbao (L), 24/5

​