​Barajar y dar de nuevo en River 

Haber terminado primero en su grupo de la Copa Sudamericana unos días después de la final perdida en Córdoba maquilla un poco el mal semestre de River. Le cambia la mueca de indignación por una de, digamos, calma. Viene ahora un tiempo en que hay mucho trabajo que hacer con miras al segundo semestre del año.

Que River haya “descubierto”, aun medio de casualidad a medida que se le iban mancando apuestas, a pibes como Santiago Beltrán, Lucas Silva y Joaquín Freitas es auspicioso: no tiene que empezar de cero.

Hay jerarquía indiscutible en Montiel y Acuña, algunos más que según las oportunidades del mercado pueden tener otra chance en River, y un problema por resolver: el único capaz de generar auténtica diferencia por juego está cabreado y se quiere ir.

Que Juanfer se vaya es un lujo que este plantel difícilmente pueda darse, con los líos que tiene para dar pases seguidos en ataque y cambiar el toque repetido y lateral o hacia atrás por pase vertical.

Mucho habrá que trabajar para, fuera de los pocos jugadores nombrados, definir quiénes más formarán parte de una próxima estructura, necesariamente reforzada por tres o cuatro capangas, que provean al equipo del fútbol y el carácter que fueron la gran debilidad de la actual.

Ya sobre el final del ciclo Gallardo, una de las diferencias obvias con sus equipos de épocas gloriosas era esa falta de presencia de ánimo, esos mediocampos en puntitas de pie, esa facilidad con que todos se venían abajo ante el primer contratiempo.

Eso no dejó de ocurrir: en la final del Apertura, River iba ganando dos veces y cuando le cobraron el penal a Rivero cayó presa de una histeria y un descontrol inaceptables, empezando por el entrenador.

Ahora, los que toman las decisiones saben que el margen de error se ha reducido casi a nada.

Salas erró un penal y metió un gol. Está en deuda (REUTERS / Agustín Marcarian). Salas erró un penal y metió un gol. Está en deuda (REUTERS / Agustín Marcarian).

Coudet aplaude. No se puede liderar desde el descontrol (EFE / Juan Ignacio Roncoroni). Coudet aplaude. No se puede liderar desde el descontrol (EFE / Juan Ignacio Roncoroni).

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