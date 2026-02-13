​Banfield – Racing con visitantes: accesos y operativo 

El partido de este sábado, a las 17.30, entre Banfield> y Racing, por la quinta fecha del Apertura, en el estadio Florencio Sola tendrá público visitante: 5.000 populares y 500 plateas para los hinchas de la Academia. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) anunció los detalles del operativo de seguridad y la información necesaria para los accesos. Habrá alrededor de 250 efectivos, 100 agentes de seguridad privada, servicio médico de emergencias y 68 empleados de Utedyc.

La Aprevide recomienda concurrir con tiempo para un ingreso fluido y seguro, con entrada y DNI para los controles en los ingresos. Como en todos los partidos, se efectivizará el ejercicio del Derecho de Admisión con el uso de los teléfonos inteligentes.

El público de Racing ocupará la Tribuna Valentín Suarez por la puerta número 11, para el sector Platea, y la puerta número 12, para el sector Popular, ambos con acceso por la calle Gallo desde la Avenida Adolfo Alsina.

Se recomienda a los simpatizantes de Racing arribar al estadio desde Avenida Centenario Uruguayo y Larralde, Villa Corina, tomar por calle Linch, Donato Álvarez, continuar por Avenida Pasco hasta el ingreso por Avenida Alsina. Al público que se acerque al estadio por vía férrea se solicita hacerlo desde la Estación Lomas de Zamora por Avenida Alsina.

En tanto, la gente de Banfield se ubicará en la Tribuna Osvaldo Fani, con ingreso por la puerta número 7 desde Levalles y Granaderos. También, en la Tribuna Eliseo Mouriño, con entrada por la puerta númeri 8 desde calle Lugano y Gallo. Otro lugar: la Platea oficial Garrafa Sánchez, por la puerta número 1, desde calle Arenales y Peña.

Los lugares para el estacionamiento de los hinchas de Racing. Los lugares para el estacionamiento de los hinchas de Racing.

La Aprevide recuerda que se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnico (bengalas de luz, bengalas de humo y demás), ni banderas que inciten a la violencia. Se advierte que no está permitido el ingreso de simpatizantes al campo de juego bajo ninguna circunstancia, en caso de constatarse estas infracciones se aplicará las sanciones correspondientes y se dará inmediata intervención a la justicia.

El anterior Banfield-Racing, en octubre. El anterior Banfield-Racing, en octubre.

​