​Balance de Franco Colapinto en Bahrein: de los problemas iniciales al salto de calidad en Alpine que ilusiona 

Con el calor del desierto y la cuenta regresiva rumbo al debut del 8 de marzo en Melbourne, la Fórmula 1 puso primera en el circuito de Sakhir y dejó un balance con más luces que sombras para Alpine. En el centro de la escena estuvo Franco Colapinto, que pasó de un arranque con dudas a cerrar la pretemporada con señales más que alentadoras.

Primera semana: bandera roja y aprendizaje

Colapinto tuvo el “honor” de estrenar el A526 en pista en la primera jornada. Pero la ilusión duró poco: un inconveniente técnico lo dejó detenido y provocó la primera bandera roja del primer día de los seis divididos en dos semanas para los test en el circuito de Sakhir. Apenas 28 vueltas y el tiempo más lento del día (1:40.330). Poco rodaje, muchos datos por analizar.

Lejos de dramatizar, el argentino fue claro: “Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de autos nuevos. Estamos aprendiendo todos juntos y ojalá podamos evitar que vuelva a pasar”.

El Alpine de Franco Colapinto en Bahrein. El Alpine de Franco Colapinto en Bahrein.

Por la tarde giró Pierre Gasly, con más continuidad y 49 vueltas que dejaron al equipo en mitad de tabla. Sin embargo, el segundo día volvió a mostrar fragilidad: el francés también se quedó detenido en pista cuando venía marcando parciales competitivos.

La conclusión tras los primeros tres días era clara: Alpine tenía margen de mejora, pero necesitaba confiabilidad.

Reacción y salto en rendimiento

La historia cambió en el cierre de la primera semana. Colapinto completó 144 vueltas en una jornada intensa y marcó 1:35.806, el mejor registro del equipo hasta ese momento. Además, fue uno de los que más kilómetros acumuló, una señal clave en test donde la fiabilidad vale oro.

Franco Colapinto entrando al auto. Franco Colapinto entrando al auto.

“Muy contento de obtener los aprendizajes y el kilometraje que queríamos. El auto se sentía un poco mejor, dimos algunos pasos. Todavía hay mucho que entender, pero siento que nos estamos acercando”, explicó el pilarense.

Incluso hubo un pequeño susto en ensayos de largada -pérdida momentánea de control y activación del anti-stall, un sistema de seguridad que evita que el motor se apague-, pero sin consecuencias mayores. El balance fue claramente positivo.

Segunda semana: consolidación y confianza

En la tanda final en Bahrein, Alpine confirmó la evolución. Colapinto volvió a girar con regularidad, trabajó en tandas largas y configuraciones, y se metió entre los diez mejores tiempos en varias sesiones.

En uno de los días más fuertes, terminó sexto con 120 vueltas, a poco más de un segundo de la punta. No había dudas: Alpine presentaba ritmo, consistencia y un auto mucho más dócil que el de 2025.

Colapinto, junto a Checo Pérez y Bortoleto. Colapinto, junto a Checo Pérez y Bortoleto.

“El equipo hizo un trabajo increíble. Sumamos muchas vueltas y datos interesantes para analizar. Todo es muy diferente al año pasado. Es pronto para sacar conclusiones, pero por el momento va bien”, aseguró Franco, también destacando la nueva etapa con motores Mercedes.

El cierre lo tuvo a Gasly como protagonista, con el mejor tiempo histórico de Alpine en esta pretemporada (1:33.421), mientras que Colapinto ya había completado su programa con buenas sensaciones.

El contexto: pelea grande arriba

En la tabla general de los test hubo nombres fuertes marcando el pulso. Lando Norris fue referencia en varias jornadas y volvió a mostrarse competitivo, mientras que Max Verstappen acumuló una enorme cantidad de vueltas. El mejor tiempo absoluto lo firmó Charles Leclerc con Ferrari en el cierre.

Pero más allá de los tiempos -siempre relativos en pretemporada-, la sensación es que Alpine dejó de ser el equipo perdido del año pasado para convertirse en una escudería de mitad de tabla con ambición de más.

Bloquea el 43. Bloquea el 43.

Colapinto, por su parte, no solo sumó kilómetros: mostró madurez, lectura técnica y capacidad para empujar cuando el auto respondió. A dos semanas del arranque en Australia, el argentino llega con confianza y el equipo, con fundamentos para ilusionarse y sumar puntos, algo que en 18 fechas del 2025 no logró hacer, a diferencia de dos carreras en el 2024 con Williams.

Colapa, que en el global logró el 11° mejor tiempo de los 22 pilotos, declaró cuando se bajó del auto en su última vez antes de subirse de nuevo en Australia: “En ocasiones, nos hemos enfrentado a algunos retos y el equipo ha hecho un gran trabajo, especialmente esta semana para sumar muchas vueltas a nuestro recuento y proporcionarnos datos realmente interesantes para analizar. Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante en Barcelona y Bahrein, ya que hay mucho que aprender y entender sobre estos nuevos coches”.

Los mejores tiempos de los 22 pilotos en los dos test de Bahrein

harles Leclerc (Ferrari) – 1:31.992 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.803 Oscar Piastri (McLaren) – 1:32.861 Lando Norris (McLaren) – 1:32.871 Max Verstappen (Red Bull) – 1:33.109 George Russell (Mercedes) – 1:33.197 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:33.408 Pierre Gasly (Alpine) – 1:33.421 Oliver Bearman (Haas) – 1:33.487 Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:33.755 Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.818 Nico Hülkenberg (Audi) – 1:33.987 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:34.149 Esteban Ocon (Haas) – 1:34.201 Isack Hadjar (Red Bull) – 1:34.260 Carlos Sainz (Williams) – 1:34.342 Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:34.532 Alexander Albon (Williams) – 1:34.555 Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:35.290 Sergio Pérez (Cadillac) – 1:35.369 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:35.974 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:36.536

