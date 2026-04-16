​Baja confirmada: la figura de Francia que se perderá el Mundial por lesión 

No hay dudas que de la Selección de Francia cuenta con uno de los planteles más extensos y con más variantes de jerarquía de cara a la Copa del Mundo, por lo que a Didier Deschamps le sobran alternativas a la hora de armar el equipo. Sin embargo, este miércoles se confirmó que una figura que venía ganando protagonismo en Les Bleus finalmente no podrá viajar a Norteamérica para la cita mundialista por una fuerte lesión.

Se trata nada menos que de Hugo Ekitike, atacante de 23 años de buen presente en el Liverpool, quien este martes salió lesionado en el duelo de los Reds contra el Paris Saint Germain, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, encuentro que terminó con victoria por 2-0 y clasificación para los parisinos.

En apenas 26 minutos de juego, el francés corría para recibir un pase filtrado de Dominik Szoboszlai, dio un paso, resbaló ligeramente al cambiar de dirección y se cayó al piso. Inmediatamente se agarró el tendón de Aquiles derecho y expuso gestos de mucho dolor, lo que lo obligó a abandonar el campo de juego en camilla y encender las alarmas tanto en Inglaterra como en Francia.

Hugo Ekitike se retiró en camilla (EFE). Hugo Ekitike se retiró en camilla (EFE).

El panorama ya era desalentador desde las imágenes, pero también con las declaraciones de sus compañeros. “Estoy muy triste por él y espero que vuelva. Creo que es grave. No sé… Escuché muchas cosas. Con el Mundial y todo lo que viene este verano, es muy, muy duro para él en este momento. Le mando mis oraciones”, expresó Ibrahima Konaté, defensor francés, al término del encuentro.

Y fue finalmente este miércoles, ya con los estudios médicos, que se confirmó la lesión del ex Eintrancht Frankfurt: rotura del tendón de Aquiles. El desenlace tomó el peor camino posible, dado que ahora Ekitike estará como mínimo ocho meses fuera de las canchas, perdiéndose la Copa del Mundo, el final de esta temporada y gran parte de la siguiente.

Hugo Ekitike de agarra la pierna lesionada (AP). Hugo Ekitike de agarra la pierna lesionada (AP).

Jugador importante para Deschamps

Ekitike venía siendo una pieza importante en el recambio ofensivo de Les Bleus, con 17 goles en todas las competiciones esta temporada con el Liverpool. Además, había jugado en los dos partidos de la última fecha FIFA, ante Brasil y Colombia. Acumula dos goles en ocho partidos para el equipo de Didier Deschamps.

Se trata de un futbolista con una evolución enorme. El PSG lo vendió a mediados de 2024 al Eintracht Frankfurk en 31.500.000 euros. Al año, los alemanes realizaron un negocio enorme: lo transfirieron al Liverpool en 95 millones de euros.

Hugo Ekitike, con la Selección de Francia. (AP Photo/Charles Krupa) Hugo Ekitike, con la Selección de Francia. (AP Photo/Charles Krupa)

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