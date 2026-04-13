​Aumentó el precio de las entradas del Mundial: cómo afecta a los partidos de Argentina 

La cuenta atrás está cada vez más cerca de terminar: solo 59 días restan para el comienzo del Mundial 2026 y todos los fanáticos del fútbol se encuentran más expectantes que nunca. Todo quieren ver a su país campeón. Sin embargo, a menos de dos meses para el inicio del certamen, la FIFA no les dio la mejor de las noticias a los hinchas. Debido a un nuevo sistema de comercialización dinámico, regido por la oferta y la demanda, las entradas para los partidos del campeonato sufrieron aumentos de entre 30% y 50% promedio, con picos de hasta 72%.

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Un nuevo sistema, precios al alza

La tercera tanda venta de entradas, la cual todavía no terminó y empezó luego de que se confirmaran los últimos seis clasificados a la Copa del Mundo tras los Repechajes, arrancó con un nuevo sistema: los boletos no tendrán un valor fijo, sino que irán fluctuando acorde a qué tan solicitados sean.

No obstante, también habrá precios máximos que no podrán superarse. Este valor límite variará según la instancia: por ejemplo, la entrada de la final de la competencia tendrá un precio máximo de 10.990 dólares para la Categoría 1 (la más exclusiva) y será la más costosa de todas.

La final tendrá los valores de tickets más altos de la historia. La final tendrá los valores de tickets más altos de la historia.

A su vez, hay un techo en los precios, pero no hay un piso: los tickets no podrán superar un tope, pero existe la posibilidad de que los precios caigan si un cruce es poco atractivo para los espectadores. Aunque, todavía esto no pasó y desde la entrada en vigor del nuevo régimen los precios solo subieron, 40 de los 104 enfrentamientos que se realizarán en Norteamérica 2026 ya sufrieron incrementos en el coste de los boletos.

Las entradas que más aumentaron y cómo afectan a la Selección Argentina

En el foco del conflicto que genera malestar en los hinchas quedaron los duelos inaugurales y la final, aunque la misma dinámica se espera desde los dieciseisavos de final en adelante y el Congreso de Estados Unidos ya cuenta con propuestas para asegurar un “Mundial para todos e inclusivo”.

Los locales fueron los más afectados. Los locales fueron los más afectados.

Los tres debuts de los anfitriones fueron los que más sufrieron los aumentos: el cotejo entre E.E.U.U y Paraguay pasó de tener una entrada para el nivel más alto de 2735 dólares a una de 4105. Por su parte, la de México vs. Sudáfrica pasó de 2355 de la divisa americana a 2985 y los boletos de Canadá contra Bosnia escalaron desde los 2355 a los 3360 usd en la página web de la FIFA.

Aunque, el encuentro por la copa fue el más afectado: la Categoría 3 fluctuó su valor desde los 4185 a los 5785 verdes, la Categoría 2 pasó de los 5575 a los 7380 y la Categoría subió desde los 6.370 a los 10990.

Argentina, atención luego de la fase de grupos. Argentina, atención luego de la fase de grupos.

Por ahora, los seguidores de la Selección Argentina deben estar atentos a lo que ocurra luego de la fase de grupos; ya que los hinchas de la Albiceleste ya habían agotado todas las entradas para los enfrentamientos en la primera ronda del cuadro dirigido por Lionel Scaloni previo a la implementación del nuevo sistema de precios.

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