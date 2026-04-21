​Atlanta le ganó el clásico a Chacarita en su estadio después de 42 años 

Histórica. Épica. Necesaria. Cualquiera de estos adjetivos le queda bien a la victoria que consiguió Atlanta en el clásico contra Chacarita. Hacía 42 años que el Bohemio no le podía ganar a Chaca en el León Kolbowski. Demasiado tiempo para una rivalidad tan picante como esta. De ahí viene el desahogo final, donde no solo se festejó un triunfo contra el rival de toda la vida, sino que fue el desahogo de toda una generación que nunca había visto a su equipo ganarle al Funebrero en su casa.

Atlanta se quedó con el clásico. Atlanta se quedó con el clásico.

La copiosa lluvia que comenzó a caer bajo la negra noche de Villa Crespo ni bien la pelota de Nacho Rodríguez besó la red le dio un tinte de epicidad que el partido no necesitaba pero que sí le agregó un condimento más al triunfazo de los de Pellerano. Lo necesario de la victoria se explica mirando las posiciones en la tabla: Atlanta se acomodó y se metió dentro de los primeros ocho, mientras que Chaca quedó con los mismos puntos que los últimos de la zona.

Atlanta se hizo fuerte en su casa. Atlanta se hizo fuerte en su casa.

El negocio de Atlanta siempre estuvo por derecha. Las subidas de Martín García y las punzantes corridas de Federico Álvarez, que iban hasta el fondo como si de dos flechas se tratase, fueron un dolor de cabeza constante para los de Grabinski. Y así se gestó el gol. De un córner de la visita al gol local. La Avispa Velázquez ganó de arriba tras un tiro de esquina, pero Pancho Rago copó el duelo y salvó a su equipo del 1-0. A la contra, con un pelotazo que Álvarez controló como un jugador de elite, el #7 se fue solo, se la dio a Rodríguez y el ex Boca la empujó para ganar el clásico.

En los 40’ restantes, Chaca intentó de todas las formas, pero no pasó del cero. La roja a Facello complicó todo aún más. Atlanta ganó e hizo delirar al Kolbowsky. Ojo, Chaca no se olvida del grave error de Pablo Dóvalo. Podría haber expulsado a Rago (taló a Cuello fuera del área y ni dio falta) a los 15’ y a Rojas por un planchazo en el ST, además de algunas faltas en el área que si se cobraba penal, no era nada descabellado . La bronca en San Martín sigue…

Francisco Rago cometió una clara infracción y el referí dejó seguir. Fuente: LPF Play.

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