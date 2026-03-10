​Atento Scaloni: Austria nacionalizó a dos jóvenes promesas para el Mundial 

A falta de 13 semanas para el comienzo del Mundial 2026, la selección de Austria,rival de Argentina en el Grupo J, incorporó y nacionalizó, con la aprobación de FIFA, a dos jóvenes promesas que serán parte del armado del equipo de Ralf Rangnick para la próxima Copa del Mundo: Carney Chukwuemeka y Paul Wanner.

La plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA, que proporciona data sobre todas las conversiones de asociación aprobadas por el organismo mundial, mostró en las últimas horas que Chukwuemeka, quien nació en Viena, pero jugó con la selección de Inglaterra en categorías inferiores, cambió su asociación y reemplazó a Inglaterra por Austria. Similar fue el caso de Wanner, quien cambió a Alemania por Austria.

La confirmación de la FIFA sobre la incorporación de sus dos nuevos jóvenes. La confirmación de la FIFA sobre la incorporación de sus dos nuevos jóvenes.

Esto significa que, tanto Chukwuemeka como Wanner, podrán debutar con el DasTeam en marzo. Los austríacos jugarán próximamente dos amistosos ante la selección de Ghana (27 de marzo) y Corea del Sur (31 de marzo), y el DT alemán ya tendrá a sus dos nuevas incorporaciones a disposición.

La trayectoria de Carney Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka, mediocampista de 22 años, es actual jugador del Borussia Dortmund y podrá estar presente en el seleccionado austríaco. El futbolista nació en Eisenstadt, ciudad de Austria y capital del estado de Burgenland, pero se formó como futbolista en el Northampton Town de Inglaterra. Por su estadía y nacionalidad inglesa, llegó a defender a los Tres Leones en las divisiones inferiores.

Carney Chukwuemeka en un partido del Grupo F en el Mundial de Clubes. (AP). Carney Chukwuemeka en un partido del Grupo F en el Mundial de Clubes. (AP).

Después de varios años en las categorías infantiles de los Zapateros, se marchó a otro club del Reino Unido, el conocido Aston Villa. Oficialmente, debutó con el primer equipo el 19 de mayo de 2021 en un encuentro por la Premier League ante el Tottenham. Tras dos temporadas en los Villanos, fue traspasado al Chelsea y por último a su actual club, los Negriamarillos.

Carney Chukwuemeka en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Clubes 2025. REUTERS. Carney Chukwuemeka en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Clubes 2025. REUTERS.

La trayectoria de Paul Wanner

Wanner también fue nacionalizado austríaco y podrá estar presente en el equipo de Ralf Rangnick. El mediocampista ofensivo de 20 años defendió los colores de Alemania en sus categorías inferiores. Esto se debe a que debutó y se formó como futbolista en las inferiores del Bayern Munich. Allí, obtuvo la nacionalidad alemana y consiguió vestir la camiseta del Die Mannschaft.

Paul Wanner defendiendo los colores del Bayern Munich en 2022. (AFP). Paul Wanner defendiendo los colores del Bayern Munich en 2022. (AFP).

Su paso hacia la selección austriaca se provocó debido a que el entrenador del Das Team lo quería tener presente. Paul Wanner nació al norte de Austria, en Dornbirn, en el estado federado de Vorarlberg. De ahí proviene la posibilidad de estar presente en el equipo de Rangnick. Actualmente es futbolista del PSV, equipo que transita la Primera División de Países Bajos.

Julián Alvarez, con la camiseta del Manchester City, frente a Wanner. (AP). Julián Alvarez, con la camiseta del Manchester City, frente a Wanner. (AP).

Austria, rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Austria tendrá su octava participación en una Copa del Mundo, ahora bajo la conducción técnica del alemán, Ralf Rangnick. El Equipo Maravilla, como es apodado, se ubica en el 24° puesto del ranking FIFA y llega a la Copa tras terminar puntero del grupo H de las Eliminatorias Europeas con 19 puntos, por delante de Bosnia y Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino.

Cabe destacar que en la etapa clasificatoria cosechó seis triunfos, un empate y una sola caída. Austria retorna a un Mundial tras años de ausencia, ya que su última participación fue en Francia 1998, donde quedó eliminada en la fase de grupos que compartía con Italia, Chile y Camerún.

La selección de Austria. REUTERS. La selección de Austria. REUTERS.

​