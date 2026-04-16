​Atento Independiente Rivadavia: así llega Fluminense al duelo por Copa Libertadores 

Se terminó la espera. Se va la ansiedad y llegan los nervios. Así lo quiso el destino, en la segunda fecha de la Copa Libertadores, en su primer partido como visitante en la historia de la competición y ni más ni menos que en uno de los estadios más míticos del mundo. Independiente Rivadavia estará este martes en el Maracaná para jugar ante Fluminense y en Olé repasamos todos lo que tenés que saber del equipo brasileño.

La Lepra puede soñar

Irregular y con altibajos, pero siempre muy complicado. Así es el presente del equipo de Luis Zubeldía. El Flu está cuarto en el Brasileirao con veinte puntos, a seis del Palmeiras, actual puntero. No ganó ninguno de los últimos tres encuentros y llega al duelo copero tras perder el clásico ante el Flamengo por 2-1.

Luis Zubeldía entrenador del Fluminense Luis Zubeldía entrenador del Fluminense

Todo el mundo sabe que en Brasil lo raro es no tener planteles con nombres de primer nivel y en el Tricolor esto no es excepción. Dentro de la lista de buena fe tiene varios jugadores a los que la Lepra le va a tener que prestar una buena cuota de atención. La experiencia a la altura de Fábio y Ganso, la habilidad de Jefferson Savarino y Agustín Canobbio, y los tantos de John Kennedy. A esto se enfrenta la Lepra.

Otro problema que va a tener Independiente, es producido por un argentino: Rodrigo Castillo llegó por una transferencia récord de 10 millones de dólares, como la figura del Lanús campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa. Ya suma dos tantos en tan solo 7 partidos.

Dos bajas para el Flu

Hoy, con un puesto más secundario, el que fue mejor jugador de América en 2023 y nominado al delantero del año por el The Best FIFA. Germán Cano, el ya histórico goleador argentino, no fue convocado al duelo. El atacante sufrió una lesión de grado 2 en el músculo recto femoral del muslo derecho y se perderá el encuentro ante la Lepra.

Por otro lado, el argentino Luciano Acosta, quien llegaba como la figura del equipo con seis participaciones directas de gol en diez encuentros, tiene una lesión de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

El argentino Germán Cano está convocado al duelo. El argentino Germán Cano está convocado al duelo.

Independiente sueña con dar el batacazo

La actualidad de la Lepra da que hablar en Argentina y es conocida por todos: primer equipo en clasificar a los playoffs del Torneo Apertura, apenas dos derrotas en todo el año y llega al encuentro tras ganar los últimos cinco partidos que jugó, entre ellos la victoria ante Bolívar por 1-0 en el estreno de la Copa.

Campeón de la Libertadores 2023 ante Boca y ganador de títulos en su país, el Fluminense es uno de los grandes de América y siempre candidato a luchar hasta el final. En frente Independiente Rivadavia, campeón de Primera por única vez en su historia el año pasado al levantar la Copa Argentina y en su primer partido como visitante en una competición internacional. Pero el fútbol se juega con hombres no con nombres.

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