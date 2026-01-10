​Atento Franco Colapinto: ya hay polémica con el nuevo motor de Alpine en la Fórmula 1 

Mercedes está en el centro de la primera gran controversia en torno a las nuevas reglas de la Fórmula 1 para este 2026, algo que le pega de lleno a las ilusiones de Alpine. El equipo en el que maneja Franco Colapinto salió último en la tabla de Constructores 2025 y, a partir de un cambio de motor, apoya sus esperanzas en mejorar esta temporada. Pero ya arrancó mal.

Porque el impulsor Mercedes, corazón del auto francés y de McLaren, Williams y las propias Flechas de Plata está bajo la lupa por desarrollar una solución de motor única. Según las otras escuderías, Mercedes encontró una manera de aumentar su relación de compresión por encima del límite de 16:1 impuesto por la normativa.

Esta solución generó oposición parte de fabricantes rivales, quienes afirman que se trata de una interpretación incorrecta del reglamento y argumentan que el límite de 16:1 debe mantenerse tanto en el box como en la pista.

Hasta ahora, la FIA ha confirmado que el truco de Mercedes está dentro de los límites del reglamento. Sin embargo, una próxima reunión de la FIA y los fabricantes podría cambiar las cosas.

Qué se objeta del motor Mercedes

Como generalmente ocurre, como sucedió con los alerones de McLaren, por ejemplo, aprovechar las zonas grises es algo natural en la Fórmula 1, especialmente cuando llega un nuevo reglamento.

En este caso, parece que el equipo de Toto Wolff encontró una solución creativa con sus motores. Incluso antes de que se hiciera público el truco de la relación de compresión, los impulsores de Mercedes eran los favoritos de cara a 2026, y de ahí la apuesta de Alpine, que no extraña a su motor Renault, que estaba 30HP por debajo del resto en el 2025.

Aunque las estimaciones sobre cuánto tiempo puede ganar Mercedes con esta solución varían, los rivales creen que esta laguna es lo suficientemente importante como para presionar a la FIA sobre el tema.

De hecho, la FIA aprobó hasta ahora la iniciativa del fabricante alemán. Mercedes mantuvo un diálogo constante con la federación durante todo el proceso de concepción de esta idea para garantizar el cumplimiento de la normativa. Es lógico: desarrollar una innovación de este tipo lleva muchos meses como para que un equipo invierta sus recursos sin garantías de que estará dentro del reglamento.

Sin embargo, se espera que los fabricantes rivales planteen este tema en una reunión con la FIA el 22 de enero, a menos de dos meses del arranque del campeonato, el 8 de marzo en Australia.

Su objetivo es conseguir que la FIA prohíba el truco de compresión de Mercedes más adelante en la temporada, posiblemente después del paréntesis del verano boreal. Como alternativa, también podría estar en juego una prohibición para la temporada 2027.

Con prácticamente todos los demás fabricantes contra Mercedes, esta reunión podría ser crucial para 2026 y más allá. Sólo hay un fabricante que no apuesta con entusiasmo por endurecer las normas: Red Bull, que se abstendría y no se plegaría a las quejas.

Cómo se distribuyen los motores en la Fórmula 1 del 2026

Cinco marcas distintas de impulsores alimentarán la parrilla de este año, a saber…

Mercedes. La marca alemana es la que más equipos atiende. Además del propio equipo Mercedes, entregará potencia para McLaren, Williams y Alpine.

Ferrari. Impulsará a la propia Scudería, Haas y al nuevo equipo, Cadillac, que tendrá los motores italianos que la propia General Motors provea los suyos.

Red Bull. Tras culminar su contrato con Honda, tanto Red Bull como su segundo equipo, Racing Bull, utilizarán su propio impulsor (Red Bull Power Trains) que viene desarrollando y cuenta con el asesoramiento de Ford en cuanto a la utilización de la energía eléctrica, donde tiene gran preponderancia.

Audi. La marca que compró Sauber desestimó los motores Ferrari y os cambia por su propio impulsor de la marca alemana.

Honda. Tras terminar la relación con Red Bull, la marca japonesa será proveedora exclusiva de Aston Martin.

