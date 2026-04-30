​Atento Colapinto: preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami 

Se terminó la espera para los fanáticos de la Fórmula 1, luego de cinco semanas sin actividad, por el receso obligado que sufrió el calendario tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por los conflictos bélicos en Medio Oriente. Mientras los argentinos tuvimos la posibilidad de aplacar esa espera con la exhibición de Franco Colapinto en el país, el resto de los fierreros deberá aguardar unas horas más, hasta que comience la actividad en el Gran Premio de Miami. Sin embargo, un pronóstico desalentador, ya generó preocupación.

Colapinto, durante su exhibición en Buenos Aires. Foto: Cristina Sille Colapinto, durante su exhibición en Buenos Aires. Foto: Cristina Sille

En las últimas horas se conoció la previsión del clima para el domingo en Miami y anuncia un 90% de probabilidad de lluvias severas, con tormentas eléctricas durante la tarde, especialmente entre las 16 y las 19 locales. Un panorama que preocupa, no tanto por lo que indica el reglamento de la Fórmula 1 en el caso de tormentas, sino por el riguroso protocolo que rige en Estados Unidos cuando existe riesgo de actividad eléctrica.

Ya se vio durante el último Mundial de Clubes o en la Copa América, si hay alerta de tormenta eléctrica, no sólo se suspende la actividad, sino que también los espectadores están obligados a desalojar las tribunas hasta que pase el riesgo. Tal como indica el protocolo, el mínimo de espera antes de reanudar un evento, una vez finalizada la alerta, es de media hora. Y se tiene en cuenta un radio de 13 km de distancia desde el lugar donde se está desarrollando el partido, carrera, espectáculo, o cualquier otro evento al aire libre.

Estados Unidos tiene un riguroso protocolo ante tormentas eléctricas. Estados Unidos tiene un riguroso protocolo ante tormentas eléctricas.

De cualquier manera, más allá de que el pronostico no acompaña, hay tranquilidad dentro de la dirección de la Fórmula 1 porque, pese a que la tormenta está anunciada para la tarde y el Gran Premio comienza a las 16 de Miami (17 en Argentina), hay un margen importante de horas de luz natural para postergar el inicio de la carrera o detenerla y reanudarla más adelante cuando ya no exista riesgo.

Esta fecha será la segunda con formato sprint de la temporada – de un total de seis en 2026- y, para Colapinto, marcará su octava participación bajo esta modalidad. Un formato que le suele resultar esquivo, ya que aún no logró sumar unidades desde que compite en la Fórmula 1.

Los detalles del circuito del GP de Miami de la F1. Los detalles del circuito del GP de Miami de la F1.

La cita en Estados Unidos combina espectáculo y deporte, con presencia habitual de figuras del jet-set y un show que trasciende lo deportivo. Pero además llega en un momento clave, con el campeonato todavía abierto en sus primeras fechas.

En lo deportivo, Mercedes marca el ritmo. El joven italiano Kimi Antonelli lidera el Mundial con 72 puntos tras su triunfo en Suzuka, seguido de su compañero George Russell con 63. Detrás aparece Charles Leclerc, con 49 unidades, buscando no perder terreno en la pelea. En tanto, Colapinto suma un punto, el logrado en China tras llegar 10°.

Así será la agenda del GP de Miami

La acción en pista comenzará e l viernes 1 de mayo con el único entrenamiento libre desde las 13.30. Más tarde llegará la qualy para la sprint a las 17.30.