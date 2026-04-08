​Atento Boca: un rival de su grupo podría ser sancionado por la Conmebol 

Luego de tres años sin jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca tuvo un debut muy auspicioso al ganarle con autoridad 2-1 a Universidad Católica en Chile. Media hora antes, la acción en el Grupo D arrancó en Ecuador entre Barcelona y Cruzeiro. El club brasileño se impuso por la mínima y en el post partido se dieron hechos que podrían derivar en un castigo para el elenco amarillo.

El club brasileño ganó 1-0 con gol de Matheus Pereira en la segunda mitad. En el medio, hubo un descontento general en el estadio Monumental por parte de los hinchas ecuatorianos para con la actuación del árbitro paraguayo Juan Benítez.

Juan Benítez fue el árbitro de Barcelona vs. Cruzeiro Juan Benítez fue el árbitro de Barcelona vs. Cruzeiro

Cuando el se indicó el final del encuentro, cayeron objetos hacia el campo de juego y, según detallaron medios presentes en el recinto, uno de ellos impacto en el rostro del juez. En su informe final, el árbitro detalló esto último y en consecuencia Conmebol abrió un expediente para investigar los hechos. Por ende, el club ecuatoriano puede ser severamente castigado por el organismo.

Qué sanciones puede recibir Barcelona

Al abrirse el expediente por parte de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, el Canario podría recibir desde multas económicas hasta el cierre de su estadio y, aún más grave, corre riesgo de descalificación de la competencia. Sin embargo, esto último es el fallo más severo al que se expone y no llegaría a ser tal, pero si que se arriesga al cierre de su estadio para los próximos partidos en Copa.

Cruzeiro ganó en Ecuador. (EFE) Cruzeiro ganó en Ecuador. (EFE)

Barcelona deberá visitar a Boca en la Bombonera el próximo martes por la Libertadores. Luego del parate de una semana, recién el 29 de abril volverá a presentarse de local, frente a la U Católica. Según indica el Código Disciplinario, los castigos económicos por “conductas violentas” llega hasta los 150.000 dólares.

En tanto, los demás castigos, enfocado en lo deportivo y a lo que le prestará atención el equipo de Claudio Úbeda, teniendo en cuenta que el 5 de mayo deberá viajar a Ecuador, podría ser el cierre parcial de una parte del estadio o que se juegue a puertas cerradas. También podría darse el hecho de que el equipo deberá mudar su localía.

Ojo, porque si se llega a comprobar una agresión grave y una falla en los organismos de seguridad, el club se arriesga a una exclusión de competencias actuales o futuras. Algo similar a lo que le ocurrió a Independiente en la edición anterior de la Sudamericana. Todo está por definirse en la semana y en Conmebol ya está el informe del árbitro Benítez.

Barcelona de Ecuador sería sancionado. (EFE) Barcelona de Ecuador sería sancionado. (EFE)

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