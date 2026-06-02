​Atención Argentina: Jordania confirmó su lista de 26 para el Mundial 

Ahora sí, ya es oficial. Sobre la hora, en el último día disponible para presentar la lista de 26, y a 15 días de su debut en el Mundial, el entrenador Jamal Sellami anunció quiénes serán los futbolistas que representarán a Jordania en Estados Unidos, México y Canadá 2026. El último rival de la Selección Argentina en la Fase de Grupos ya se encuentra en San Diego y este domingo tendrá su última prueba antes del debut.

Sin sorpresas, el DT marroquí presentó una nómina con mayoría de jugadores que se desempeñan en el fútbol asiático, principalmente en la liga local, en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes. Entre los convocados se destaca Ibrahim Sabra, quien en el último semestre se sumó al Lokomotiva Zagreb de Croacia, donde disputó 14 partidos y convirtió dos goles. El extremo de 20 años es una de las mayores promesas del país.

La lista de 26 de Jordania para el Mundial. La lista de 26 de Jordania para el Mundial.

Otro que también era fija en la lista y ya tenía su lugar asegurado era Mousa Al-Tamari, el 10 y la principal figura de la selección jordana. El delantero del Rennes de Francia disputó 36 partidos en la temporada y convirtió siete goles. Unas horas antes de la presentación de la nómina, el futbolista había quedado en el ojo de la tormenta por desobedecer al DT en la derrota 4-1 en un amistoso ante Suiza.

Con el partido ya 0-1, el seleccionado asiático se refugió en campo propio para esperar a los suizos en la mitad de la cancha. Sin embargo, en un saque de arco rival, Al-Tamari levantó su mano y animó a sus compañeros a salir a presionar alto. Pese a que el entrenador se opuso, haciéndole gestos desde el banco, los futbolistas le hicieron caso al delantero y todo terminó de la peor manera: el propio Al-Tamari presionó mal la salida desde el fondo y el arquero Yvon Mvogo aprovechó este espacio dejado por el delantero para empezar a gestar el segundo gol con un gran pase entre líneas.

Sin embargo, más allá de las críticas que recibió por su decisión, Al-Tamari ya tenía su lugar confirmado entre los 26.

Este martes, en el día de la publicación de la nómina, Jordania aterrizó en San Diego, donde los dirigidos por Sellami se prepararán durante ocho días, antes de instalarse definitivamente en Portland, el destino elegido para concentrar durante el Mundial. En la ciudad californiana disputarán su último amistoso antes de su debut oficial en una Copa del Mundo. Tras la caída 4-1 ante Suiza, el rival de la Selección ahora irá ante Colombia, el próximo domingo a las 20.

Jordania viene de caer 4-1 ante Suiza. EFE/EPA/PETER SCHNEIDER Jordania viene de caer 4-1 ante Suiza. EFE/EPA/PETER SCHNEIDER

El primer partido de Jordania en el Mundial será ante Austria, en la madrugada del miércoles 17. Luego irá frente a Argelia (22/6) y cerrará la Fase de Grupos contra Argentina, el 27. Este será el primer enfrentamiento entre la Selección y Jordania, que anteriormente llegó a competir contra un cuadro de la Conmebol en el Repechaje rumbo a Brasil 2014. Aquella oportunidad, Uruguay los goleó 5-0 en el global y se quedó con el boleto al torneo de la FIFA.

La lista completa de Jordania para el Mundial

Arqueros: Yazeed Abu Laila, Noor Bani Attiah, Abdullah Al-Fakhouri.

Defensores: Mohammad Abu Hasheesh, Abdullah Nasib, Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi, Saleem Amer Obaid, Saed Al-Rosan, Ehsan Haddad, Anas Badawi, Mohannad Abu Taha.

Volantes: Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Saadeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Mohammad Al-Dawoud.

Delanteros: Mahmoud Al Mardi, Odeh Al Fakhouri, Mousa Al-Tamari, Mohammad Abu Zraiq, Ali Al-Azaizeh, Ibrahim Sabra, Ali Olwan.

Mousa Al-Taamari

El fixture del Grupo J

Fecha 1 – Martes 16/06

Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium – 22:00 horas

Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium – 01:00 horas

Fecha 2 – Lunes 22/06

Argentina vs. Austria – Dallas Stadium – 14:00 horas

Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium – 00:00 horas

Fecha 3 – Sábado 27/06

Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium – 23:00 horas

Argelia vs. Austria – Kansas City Stadium – 23:00 horas

​