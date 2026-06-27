​Así quedó la parrilla de salida del GP de Austria de Fórmula 1 

Quien volvió a llevarse la clasificación en la temporada 2026 de la Fórmula 1 fue George Russell El británico se quedó con la pole position para el Gran Premio de Austria, octava ronda del Mundial, tras marcar un tiempo de 1m06s113 en su último intento y superar por apenas 0s236 a Charles Leclerc. Tercero fue Lewis Hamilton.

Sin embargo, el piloto de Mercedes quedó bajo investigación por no haber levantado el pie del acelerador cuando ondeaban las banderas amarillas tras el fuerte accidente de Max Verstappen en su también último intento en la Q3. En caso de recibir una sanción, la grilla podría sufrir modificaciones antes de la carrera.

George Russell festejó con el puño apretado tras quedarse con la pole en su último intento de vuelta rápida en Austria y sumó la 11ª de su carrera.

(EFE) George Russell festejó con el puño apretado tras quedarse con la pole en su último intento de vuelta rápida en Austria y sumó la 11ª de su carrera.(EFE)

Por su parte, Franco Colapinto no logró avanzar a la Q3 y finalizó 16° con un registro de 1m08s171, tiempo que marcó en su primera vuelta rápida de la Q2, ya que en su segundo intento se fue largo en la primera curva y debió abortarlo. En tanto, su compañero de equipo, Pierre Gasly, quedó a apenas 0s040 de superar el corte que en ese momento marcaba Verstappen y largará 11°.

Así quedó la parrilla de salida del GP de Austria

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls Arvid Lindblad (Racing Bulls) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Nico Hulkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Cuándo y por dónde ver el GP de Austria de Fórmula 1

La actividad de la Fórmula 1 en el Red Bull Ring continuará este domingo con la carrera, pactada a 71 vueltas, que largará a las 10. La transmisión en vivo estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium.

El Alpine Franco Colapinto acelera en la qualy del GP de Austria.

(REUTERS) El Alpine Franco Colapinto acelera en la qualy del GP de Austria.(REUTERS)

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