​Así quedó Jake Paul luego de que Anthony Joshua le fracturara la mandíbula 

Horas pasaron del KO de Anthony Joshua a Jake Paul en la ciudad de Miami y ya hay novedades de la salud del perdedor. Una pelea que, bajo el patrocinio de Netflix y millones de espectadores, terminó en el sexto round. Aunque ya venía anulando por completo al youtuber, el excampeón de peso pesado recién pudo finalizarla en esa instancia.

Gracias a la victoria, el boxeador británico quedó habilitado para recuperar el título que perdió contra Oleksandr Usyk tiempo atrás. “Es un gran peleador y me pateó el trasero, pero de eso se trata dese deporte. Voy a volver y a seguir ganando”, aseguró el estadounidense después de su derrota.

Anthony Joshua frente a Jake Paul. (AP Photo/Lynne Sladky) Anthony Joshua frente a Jake Paul. (AP Photo/Lynne Sladky)

La diferencia física entre ambos era realmente evidente. De hecho, el juez agotó la cuenta a los 1:31 minutos del asalto. “Tardó un poco más de lo esperado, pero la mano derecha finalmente encontró su destino”, reconoció el ganador una vez que bajó del ring. Tal es así que Paul quedó notablemente lesionado…

Así quedó Jake Paul tras el KO

En sus redes sociales, el mediático peleador mostró radiografías de sus lesiones (doble fractura de mandíbula y unos dientes perdidos), así como también fotos de su estado post operación. Para su fortuna, la intervención quirúrgica no tuvo ninguna complicación.

Jake Paul luego de su operación. (@jakepaul) Jake Paul luego de su operación. (@jakepaul)

“Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”, escribió el youtuber pese a la caída de anoche. Además agregó: “La cirugía salió bien, gracias por todo el cariño y apoyo. Dos placas de titanio en cada lado. Me extrajeron algunos dientes. Tengo que beber solo líquidos durante 7 días”.

Radiografía de la mandíbula de Jake Paul. (@jakepaul) Radiografía de la mandíbula de Jake Paul. (@jakepaul)

Radiografía de la mandíbula de Jake Paul. (@jakepaul) Radiografía de la mandíbula de Jake Paul. (@jakepaul)

¿Qué famosos estuvieron en la pelea?

Como suele suceder en estos eventos, las tribunas contaron con la presencia de varios famosos. Frente a una multitud de 19.600 personas, las cámaras captaron en el Kaseya Center al campeón de golf Rory McIlroy y al jugador de beisbol Juan Soto, entre muchos otros.

Los mejores momentos de la pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul

​