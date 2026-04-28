​Así quedó el auto que manejó Colapinto: marcas de fuego, daños menores y qué van a hacer con él 

Un día después de una jornada histórica como la de este domingo, con el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires, la fábrica de Alpine en Enstone recibió a uno de los protagonistas del evento: el Lotus E20 de 2012. El coche sufrió un principio de incendio en la zona de los escapes, al término de la última pasada del pilarense, y sufrió algunos daños que no causaron preocupación en la escudería.

Cuando el pilarense finalizaba su presentación sobre la Avenida del Libertador, los trompos se le fueron de la mano y el auto empezó a prenderse fuego. Rápidamente, el equipo actuó y el incidente quedó en la nada. “Me habían dicho que lo cuidara, lo traté de cuidar pero al final me calenté un poquito, ja”, confesó Franco después del evento. Sin embargo, puede quedarse tranquilo.

Cómo quedó el auto de Colapinto después de la exhibición y los costos del arreglo

Créditos: Infobae

Una vez terminada la exhibición, cuando la gente ya se estaba marchando del trazado que se armó en las calles palermitanas, se conoció cómo quedó el monoplaza. En un video publicado por Infobae, se aprecian las marcas del fuego que removieron el ploteo y el desgaste de las ruedas por las donas.

Ahora bien, ¿Alpine salió perdiendo por los costos de los arreglos? La respuesta es no. Lógicamente, la escudería no esperaba que el auto volviera a la sede de Enstone en las mismas condiciones que se fue, y a la hora de hacer números la reparación no resulta grave: son los mismos que se consideran normales en una carrera sin incidentes o en una exhibición como la del domingo. De yapa, el ploteo del equipo apareció en todos los portales de Fórmula 1 por la repercusión mundial del evento. Todo ganancia.

Las marcas que dejó Colapinto con el Lotus E20. (AP) Las marcas que dejó Colapinto con el Lotus E20. (AP)

Qué pasará con el Lotus E20 que manejó Colapinto en el Road Show de Buenos Aires

De esta manera, el monoplaza que formó parte de la histórica jornada será reparado y volverá a estar a disposición de la escudería francesa. Después de que su motor V8 rugiera para 600.000 personas, la maquina diseñada por James Allison descansará en Enstone y se mantendrá a la espera de otro evento de esta índole. Para los argentinos, será recordado con un cariño inmenso, tan grande como el que tienen en la fábrica inglesa: fue el primer coche creado en allí.

En la temporada 2012 fue pilotado por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean, quienes terminaron en el 9° y 10° puesto de la tabla de pilotos, respectivamente (el finlandés ganó una carrera). A partir de ahí, el Lotus E20 fue resguardado en la sede y, de vez en cuando, protagoniza exhibiciones extraoficiales. Como la del domingo, en la que se volvió parte grande de la historia del automovilismo nacional, compartiendo con un emblema como la “Flecha de Plata” de Fangio.

El Lotus E20 participó en una jornada histórica para el automovilismo nacional. (REUTER) El Lotus E20 participó en una jornada histórica para el automovilismo nacional. (REUTER)

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