​Así están los descensos en la fecha 14 del Apertura 

Las tablas tan temidas. Las que nadie quiere ver ni sufrir. Una es la de promedios. Otra la anual, en este caso el fondo. Es que dos equipos de los actuales 30 perderán la categoría una vez que finalice la etapa regular del próximo Clausura. Esto, por supuesto, si es que la AFA respeta el reglamento con el que se inició la competición (en 2023 y 2024 hubo anulación de descensos).

Vale recordar: se tomarán en cuenta los 16 partidos de la fase de grupos del Apertura y los 16 del Clausura para la confección de la tabla anual (la misma que se usa para la clasificación a las copas y para determinar al campeón del año) y para los promedios (se dividen los puntos cosechados en 2024, 2025 y 2026 por la cantidad de partidos jugados; algunos equipos dividen por menos encuentros).

En caso de que un mismo equipo finalice en la última ubicación tanto en la tabla anual como en la de promedios, descenderá el anteúltimo de la tabla anual.

Todo esto, por supuesto, siempre y cuando la AFA respete el reglamento, a diferencia de lo que ocurrió en 2023 y 2024, cuando anuló las pérdidas de categoría en plena competencia…

Así está la tabla de promedios

Hoy por hoy, el que ocupa el último lugar de la tabla de promedios es el recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, con 0.416.

La tabla anual

En la anual, el último es Estudiantes RC con apenas cinco puntos, pero como también está 30° en los promedios, debería bajar en este caso el anteúltimo: Aldosivi, con seis unidades, por ahora sería el que sufre el segundo descenso.

Tabla anual Tabla anual

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