​Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Harry Kane ante Croacia 

La primera semana del Mundial 2026 ya empezó a marcar tendencias en la lucha por la Bota de Oro. Este miércoles, Harry Kane anotó un doblete en el triunfo de Inglaterra sobre Croacia y se metió de lleno en la pelea por el liderato de la tabla de goleadores, aunque el primer lugar sigue siendo propiedad de Lionel Messi.

Messi lidera una tabla repleta de figuras

El capitán argentino encabeza la clasificación gracias a los tres tantos que convirtió en la goleada de la Selección ante Argelia. Harry Kane y Kai Havertz aparecen entre los principales perseguidores, pero no son los únicos.

Lionel Messi, puntero en la tabla (AP Photo/Ed Zurga) Lionel Messi, puntero en la tabla (AP Photo/Ed Zurga)

El sueco Yasin Ayari también suma dos conquistas, al igual que Erling Haaland, Kylian Mbappé, Folarin Balogun y Elijah Just, una de las grandes sorpresas de la primera fecha con la camiseta de Nueva Zelanda.

Harry Kane se une a la carrera (Reuters) Harry Kane se une a la carrera (Reuters)

Con apenas una jornada disputada para la mayoría de las selecciones, la clasificación todavía está lejos de definirse. Sin embargo, Messi ya dio el primer golpe y obligó al resto de los candidatos a seguirle el ritmo.

Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi (Argentina) – 3 goles

Harry Kane (Inglaterra) – 2 goles

Kai Havertz (Alemania) – 2 goles

Erling Haaland (Noruega) – 2 goles

Kylian Mbappé (Francia) – 2 goles

Elijah Just (Nueva Zelanda) – 2 goles

Folarin Balogun (Estados Unidos) – 2 goles

Yasin Ayari (Suecia) – 2 goles

Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) – 1 gol

Alexander Isak (Suecia) – 1 gol

Joao Neves (Portugal) – 1 gol

Bradley Barcola (Francia) – 1 gol

Leo Ostigard (Noruega) – 1 gol

Jude Bellingham (Inglaterra) – 1 gol

Marcus Rashford (Inglaterra) – 1 gol

Romano Schmid (Austria) – 1 gol

Marko Arnautovic (Austria) – 1 gol

Ali Olwan (Jordania) – 1 gol

Yoane Wissa (RD del Congo) – 1 gol

Amad Diallo (Costa de Marfil) – 1 gol

Connor Metcalfe (Australia) – 1 gol

Ibrahim Mbaye (Senegal) – 1 gol

Crysencio Summerville (Países Bajos) – 1 gol

Aymen Hussein (Irak) – 1 gol

Cyle Larin (Canadá) – 1 gol

Daichi Kamada (Japón) – 1 gol

Deniz Undav (Alemania) – 1 gol

Emam Ashour (Egipto) – 1 gol

Felix Nmecha (Alemania) – 1 gol

Giovanni Reyna (Estados Unidos) – 1 gol

In-beom Hwang (Corea del Sur) – 1 gol

Ismael Saibari (Marruecos) – 1 gol

Jamal Musiala (Alemania) – 1 gol

Petar Musa (Croacia) – 1 gol

Martin Baturina (Croacia) – 1 gol

John McGinn (Escocia) – 1 gol

Jovo Lukic (Bosnia-Herzegovina) – 1 gol

Julián Quiñones (México) – 1 gol

Keito Nakamura (Japón) – 1 gol

Ladislav Krejčí (República Checa) – 1 gol

Livano Comenencia (Curazao) – 1 gol

Mattias Svanberg (Suecia) – 1 gol

Mauricio Magalhaes (Paraguay) – 1 gol

Maximiliano Araújo (Uruguay) – 1 gol

Mohammad Mohebi (Irán) – 1 gol

Nathaniel Brown (Alemania) – 1 gol

Nestory Irankunda (Australia) – 1 gol

Nico Schlotterbeck (Alemania) – 1 gol

Oh Hyeon-Gyu (Corea del Sur) – 1 gol

Omar Rekik (Túnez) – 1 gol

Ramin Rezaeian (Irán) – 1 gol

Raúl Jiménez (México) – 1 gol

Viktor Gyökeres (Suecia) – 1 gol

Vinicius Jr. (Brasil) – 1 gol

Virgil van Dijk (Países Bajos) – 1 gol

Breel Embolo (Suiza) – 1 gol

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