​Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Harry Kane ante Croacia 

La primera semana del Mundial 2026 ya empezó a marcar tendencias en la lucha por la Bota de Oro. Este miércoles, Harry Kane anotó un doblete en el triunfo de Inglaterra sobre Croacia y se metió de lleno en la pelea por el liderato de la tabla de goleadores, aunque el primer lugar sigue siendo propiedad de Lionel Messi.
Messi lidera una tabla repleta de figuras
El capitán argentino encabeza la clasificación gracias a los tres tantos que convirtió en la goleada de la Selección ante Argelia. Harry Kane y Kai Havertz aparecen entre los principales perseguidores, pero no son los únicos.
El sueco Yasin Ayari también suma dos conquistas, al igual que Erling Haaland, Kylian Mbappé, Folarin Balogun y Elijah Just, una de las grandes sorpresas de la primera fecha con la camiseta de Nueva Zelanda.
Con apenas una jornada disputada para la mayoría de las selecciones, la clasificación todavía está lejos de definirse. Sin embargo, Messi ya dio el primer golpe y obligó al resto de los candidatos a seguirle el ritmo.
Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026
- Lionel Messi (Argentina) – 3 goles
- Harry Kane (Inglaterra) – 2 goles
- Kai Havertz (Alemania) – 2 goles
- Erling Haaland (Noruega) – 2 goles
- Kylian Mbappé (Francia) – 2 goles
- Elijah Just (Nueva Zelanda) – 2 goles
- Folarin Balogun (Estados Unidos) – 2 goles
- Yasin Ayari (Suecia) – 2 goles
- Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) – 1 gol
- Alexander Isak (Suecia) – 1 gol
- Joao Neves (Portugal) – 1 gol
- Bradley Barcola (Francia) – 1 gol
- Leo Ostigard (Noruega) – 1 gol
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 1 gol
- Marcus Rashford (Inglaterra) – 1 gol
- Romano Schmid (Austria) – 1 gol
- Marko Arnautovic (Austria) – 1 gol
- Ali Olwan (Jordania) – 1 gol
- Yoane Wissa (RD del Congo) – 1 gol
- Amad Diallo (Costa de Marfil) – 1 gol
- Connor Metcalfe (Australia) – 1 gol
- Ibrahim Mbaye (Senegal) – 1 gol
- Crysencio Summerville (Países Bajos) – 1 gol
- Aymen Hussein (Irak) – 1 gol
- Cyle Larin (Canadá) – 1 gol
- Daichi Kamada (Japón) – 1 gol
- Deniz Undav (Alemania) – 1 gol
- Emam Ashour (Egipto) – 1 gol
- Felix Nmecha (Alemania) – 1 gol
- Giovanni Reyna (Estados Unidos) – 1 gol
- In-beom Hwang (Corea del Sur) – 1 gol
- Ismael Saibari (Marruecos) – 1 gol
- Jamal Musiala (Alemania) – 1 gol
- Petar Musa (Croacia) – 1 gol
- Martin Baturina (Croacia) – 1 gol
- John McGinn (Escocia) – 1 gol
- Jovo Lukic (Bosnia-Herzegovina) – 1 gol
- Julián Quiñones (México) – 1 gol
- Keito Nakamura (Japón) – 1 gol
- Ladislav Krejčí (República Checa) – 1 gol
- Livano Comenencia (Curazao) – 1 gol
- Mattias Svanberg (Suecia) – 1 gol
- Mauricio Magalhaes (Paraguay) – 1 gol
- Maximiliano Araújo (Uruguay) – 1 gol
- Mohammad Mohebi (Irán) – 1 gol
- Nathaniel Brown (Alemania) – 1 gol
- Nestory Irankunda (Australia) – 1 gol
- Nico Schlotterbeck (Alemania) – 1 gol
- Oh Hyeon-Gyu (Corea del Sur) – 1 gol
- Omar Rekik (Túnez) – 1 gol
- Ramin Rezaeian (Irán) – 1 gol
- Raúl Jiménez (México) – 1 gol
- Viktor Gyökeres (Suecia) – 1 gol
- Vinicius Jr. (Brasil) – 1 gol
- Virgil van Dijk (Países Bajos) – 1 gol
- Breel Embolo (Suiza) – 1 gol