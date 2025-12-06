​Ascendió con Chicago, jugó en un grande del Fútbol Argentino y es nuevo refuerzo de Estudiantes de Caseros 

Estudiantes de Caseros ya hace un tiempo que viene realizando buenas campañas en la Primera Nacional. Pero es una categoría muy traicionera que, pese a hacer bien las cosas, tal vez no se termina coronando de la manera en la que todo el pueblo quiere. Y sí, eso le sucedió al Pincha, que terminó en la tercera posición de su zona y cayó ante su tocayo de Río Cuarto en semifinales.

Pero si hay algo que nadie puede negar, es que el equipo que comanda actualmente Juan Manuel Sara, jugó bien al fútbol a lo largo de 2025. La regularidad que hay que sostener para lograr un tercer puesto es mucha y los de Caseros lo lograron. Y no solo pudo desplegar buen juego, sino que lo tradujo en goles. Sí, porque fue el tercer equipo más goleador de la división.

Y si hablamos de goleadores, Mateo Acosta tiene que ser nombrado. S e hizo con 14 tantos de los 41 del equipo y fue el segundo máximo artillero de la liga. Claro, esto le permitió ser sondeado por muchos equipos y es por eso que la dirigencia de Estudiantes de Caseros no perdió el tiempo y ya abrochó lo que podría ser un posible reemplazante del goleador

Y no siempre es fácil encontrar jugadores que tengan jerarquía y a su vez buen presente. Pero ahí es donde dio en el clavo la comisión del Pincha. Sí, porque Alejandro Melo es nuevo refuerzo de Estudiantes. No muchos pueden decir que jugaron en un grande del Fútbol Argentino y en uno del Ascenso. Pero el ex Agropecuario lo tiene en su prontuario.

Melo posando con su nueva piel. Melo posando con su nueva piel.

Y no es una simple carrera, sino que tiene presente también. Claro, porque el Sojero fue el segundo equipo más goleador del torneo, con 43. De esa cantidad, Melo convirtió tres y aportó también tres asistencias. Pero el goleador del campeonato fue Alejandro Gagliardi y el delantero de 29 años resultó la segunda guitarra perfecta para él. Pleno total para el ataque del Pincha.

Alejandro Melo, uno de los pilares del Sojero en 2025. Alejandro Melo, uno de los pilares del Sojero en 2025.

​