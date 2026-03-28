​Arturo Vidal advirtió que no piensa retirarse de la selección de Chile 

Chile no clasificó al Mundial 2026, pero aprovechó la fecha FIFA para enfrentar a Cabo Verde pensando en las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Para dicho compromiso, amparado en un recambio generacional, Nicolás Córdova no citó a Arturo Vidal. Sin embargo, el volante de Colo Colo advirtió que no piensa retirarse.

﻿” Yo nunca renunciaría a la selección chilena. No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar”, lanzó el mediocampista en su canal de Youtube.

Arturo Vidal con Chile. (EFE) Arturo Vidal con Chile. (EFE)

A su vez, destacó el potencial del equipo que ganó la Copa América 2015 y 2016. “En Europa, como tienen más variedad de jugadores, claramente van cambiando. Acá en Chile la Generación Dorada duró tanto tiempo porque no había tantos jugadores para sacar a los que ya estaban“, soltó.

Más tarde, reconoció: ” Siempre estaré disponible para la selección, es lo más importante para mí. En el último mundial Kevin De Bruyne dijo que se retiraba de su selección, pero sigue jugando en Bélgica. Es así. El jugador siempre está dispuesto a jugar en su país”.

Arturo Vidal en Chile. (EFE) Arturo Vidal en Chile. (EFE)

Luego, comparó: ” Argentina está con la misma base que ganó el Mundial y las Copas América hace cuatro años. España fue campeón en el 2010 y en el 2014 llevó casi a los mismos jugadores. Son así estos procesos”.

La selección de Chile derrotó a Cabo Verde por 4 a 2 en un partido amistoso jugado en el Estadio Eden Park, de la ciudad neozelandesa de Auckland. La Roja se fue en ventaja con un gol de Ben Brereton a los 16 minutos. Maximiliano Gutiérrez, en el minuto 58, Felipe Loyola en el 67 y Gonzalo Tapia en el 79 completaron la lista de goleadores para el seleccionado dirigido por Nicolás Córdova.

Dailon Livramento, en el minuto 21, y Sidny Lopes Cabral, a fines del primer tiempo, recortaron distancias para la selección que jugará su primera Copa del Mundo, certamen para el que ya prepara su debut con España, que será el 15 de junio en el grupo H, que completan las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay.

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