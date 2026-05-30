​Arrancaron las elecciones extraordinarias en San Lorenzo: quiénes son los candidatos y qué propone cada uno 

La espera llegó a su fin: comenzaron las elecciones en San Lorenzo. Con cinco nombres entre las opciones, los hinchas que se acerquen a la platea norte del Pedro Bidegain elegirán un candidato para que complete el mandato de Marcelo Moretti hasta el 23 de diciembre de 2027.
El ingreso al espacio de votación se realizará a través de los molinetes de la popular este. También habrá estacionamiento gratuito para los socios que asistan, con entradas habilitadas por la puerta 12 de Avenida Varela y por el acceso de tenis sobre Perito Moreno.
- Lo más urgente a resolver en caso de ganar.
- Las bases principales de su propuesta electoral.
- Los proyectos a largo plazo.
- El futuro del entrenador y el armado del plantel para el próximo semestre.
Sergio Constantino (San Lorenzo en Marcha)
- En caso de ganar, me voy a ocupar del fútbol. Le vamos a dar las herramientas tanto al Pitu como a Gustavo Álvarez para armar un equipo competitivo y ganador. Pero no nos tenemos que olvidar de dónde veníamos: pagamos 14 inhibiciones, siendo el equipo con más inhibiciones de Sudamérica, regularizamos la deuda del plantel profesional con una deuda superior a 2.200 millones de pesos, recuperamos esa confianza con los jugadores, donde había descreimiento, incertidumbre y muchos jugadores se querían ir. Hoy los jugadores quieren venir a San Lorenzo. Por eso en este mercado de pases, el que viene, estos obstáculos no van a estar y sí vamos a poder armar el equipo que el socio merece.
- Las bases de nuestra propuesta son el orden económico, seguir bajando el déficit, en estos meses bajamos más de 5.700.000 dólares, explotar la marca San Lorenzo, hacer una campaña agresiva de socios y mejorar el canje como así también eliminar los abonos a la popular, hacer un plan agresivo de obras en estos 18 meses, fortalecer a los deportes federados… En definitiva, poder hacer un club normal y que todos los días esté un poquito mejor.
- Los proyectos a largo plazo son la vuelta a Boedo. Lograr tener los 8.345 m2 con su escritura es ahora sí la vuelta total a Avenida La Plata. El proyecto es viable y San Lorenzo va a volver a Avenida La Plata. Apuntar a nuestros juveniles, que van a ser el motor económico y deportivo de nuestra institución, y terminar las deudas del club: Tener un club saneado, un club viable, un club ordenado y con mucho, pero mucho futuro.
- Gustavo Álvarez es el técnico que elegimos, él aceptó el desafío. En este segundo semestre le vamos a traer los jugadores para poder tener un plantel competitivo.
Marcelo Culotta (Primero San Lorenzo)
- Lo más urgente para resolver en esta primera etapa de gobierno, de gestión, la verdad que es todo, pero quizás puntualmente lo económico-financiero. En eso vamos a poner al equipo contable a trabajar desde el primer día, como en otras áreas, pero eso nos preocupa más allá de la planificación que tenemos de los primero 90 o 100 días de gestión de gobierno.
- Las principales bases de la propuesta electoral son varias, los deportes federados, el tema de resolver los inconvenientes que tienen las peñas y, desde ya, el tema del fútbol profesional que hace más de 10 años que San Lorenzo no sale campeón, para eso nosotros presentamos un proyecto de fútbol profesional con un manager deportivo como Guillermo Franco, con un coordinador general del fútbol de San Lorenzo como Walter Perazo y todos los temas inherentes a las actividades que tiene San Lorenzo hoy en día que son muchísimas y que a todas hay que ponerlas en valor.
- Tenemos que saber que son 18 meses. En esos 18 meses, muchos de los temas que hoy aquejan a San Lorenzo de Almagro, los vamos a iniciar y los vamos a resolver. Otros van a ser un proceso en el cual en estos 18 meses le vamos a dar solución, pero seguramente van a tener que resolverse en la próxima gestión. Nuestro objetivo principal es atender todas las áreas problemáticas de San Lorenzo de Almagro.
- Respecto al cuerpo técnico, sabemos perfectamente que tiene contrato Gustavo Álvarez y su cuerpo técnico hasta diciembre de 2026, como también hay que resolver el tema de los 63 profesionales que tiene San Lorenzo de Almagro, entonces de cara a lo que va a suceder en el segundo semestre nosotros vamos a analizar caso por caso tanto lo de los profesionales como también del cuerpo técnico.
César Francis (Volver a San Lorenzo)
- La prioridad es sanear la economía porque sin saneamiento de la economía no vamos a tener chances algunas de pensar en crecimiento, en desarrollo y en futuro. En la primera semana de gobierno vamos a separar la deuda ilegítima de la legítima, se termina el pagar a libro cerrado, y vamos a revisar todos los contratos vigentes para determinar si alguno de ellos son perjudiciales para nuestra institución los vamos a renegociar. Vamos a transparentar la gestión. Tenemos que tener un San Lorenzo ordenado, con controles y transparencia, porque es la mejor manera de rendir un reconocimiento al esfuerzo económico que los socios hacen pagando la cuota social. Sin transparencia no vamos a recuperar la confianza de los hinchas, no vamos a recuperar los 25.000 socios… Tenemos que llegar a los 100.000 socios. En lo futbolístico queremos un San Lorenzo que sea protagonista, que demuestre la grandeza también en la propuesta de juego. Para eso vamos a reunirnos con Álvarez, vamos a estudiar muy bien el mercado de pases, se termina el traer por traer pero vamos a traer tres o cuatro refuerzos de jerarquía que le aporten ese plus para potenciar a los juveniles para tener la posibilidad concreta y cierta de volver a festejar un campeonato.
- Las bases son el saneamiento de la economía, transparentar la gestión, llevar adelante la auditoría contable e iniciar las acciones legales que correspondan a aquellos que le generaron a San Lorenzo un perjuicio económico con su accionar. Vamos a trabajar el fútbol profesional con seriedad para planificar un proyecto de fútbol con el técnico de cara al mercado de pases y a la renegociación y negociación de los contratos que vencen en diciembre y vamos a ir a fondo porque San Lorenzo necesita afectar intereses para poder ser reconstruido. Vamos a pasar el bisturí donde lo tengamos que pasar y eso lo podemos hacer porque tenemos las manos liberadas porque somos los únicos que no tienen en su lista a ningún miembro que fuera parte de los gobiernos que hicieron lo que hicieron con San Lorenzo, no tenemos ningún tipo de condicionamiento, no hay nadie que respondan a Lammens, a Tinelli, a Moretti, a empresarios y representantes de jugadores como sí tienen otras listas o que respondan a partidos políticos como si tienen otras listas… También somos los únicos que jamás votamos ni una sola de las cosas que nos llevaron a estar como estamos en el día de hoy, ni un solo contrato obsceno del fútbol profesional, ni un solo balance contable flojo de papeles, ni uno solo de los préstamos a tasas injustificables que nos llevaron al nivel de deuda que tenemos hoy. Y queremos trabajar con seriedad el estadio en avenida La Plata sin seguir manoseándolo y, en paralelo a esto, poner en valor el Bidegain porque también es nuestra casa, es un activo de nuestro club y una parte muy importante de nuestra historia. Además, vamos a llevar adelante los estudios de factibilidad constructivas y económicas para ver la posibilidad de terminar el estadio, hacer los codos que le faltan porque un grande no puede no tener su estadio terminado y nosotros vamos a trabajar en esa dirección.
- Nuestro proyecto consiste en que San Lorenzo vuelva a ejercer la grandeza, que nunca la perdimos pero sí nos acostumbraron a no llevarla adelante, a no exhibirla, a no demostrarla. Vamos a cuidar esa grandeza poniendo en valor cada una de las sedes de nuestra institución y también lo vamos a reflejar en los actos de gobierno. Vamos a devolverle a San Lorenzo la seriedad. Vamos a recuperar la grandeza en la AFA, San Lorenzo tiene que ocupar y ejercer el lugar que le corresponde como uno de los tres grandes del fútbol argentino. Se termina el jugar de lunes a jueves, tenemos que jugar sábados y domingos, tenemos que jugar en horarios centrales, porque esto también repercute en la economía del club. No hacerlo sábados y domingos genera muchos perjuicios, perdemos masa societaria, venta de abonos, el valor de la marca a la hora de negociar con un sponsor y los ingresos por los derechos de televisión.
- El domingo nos vamos a juntar con Gustavo Álvarez para charlar del plantel, a pensar qué jugadores que terminan su contrato queremos preservar. También vamos a charlar sobre la propuesta futbolística que tiene, porque nos interesa tener un San Lorenzo que ejerza la grandeza también en su propuesta futbolística. Queremos bajar una propuesta desde la Primera División hasta el Fútbol Infantil. Vamos a cambiar el coordinador de juveniles, Marcelo Romano no continúa con nosotros, y también vamos a charlar con el Pitu Barrientos porque nos interesa ver si él comparte la mirada que tenemos y, si se siente parte y cómodo, tendrá las puertas abiertas para continuar en nuestra gestión. Respecto al mercado de pases, entendemos que hay que incorporar tres o cuatro jugadores que nos aporten jerarquía, que potencien a los juveniles que están en Primera, sabiendo que no siempre comprar lo más caro es comprar lo mejor… El refuerzo tiene que ser algo que nos dé un salto de categoría, no se puede traer ocho, nueve, diez jugadores de los cuales después se termina utilizando uno o dos. Se acaba esa manera de jugar a la ruleta rusa con el patrimonio y con la economía de San Lorenzo.
Manuel Agote (Movete Boedo Movete)
- Lo más urgente es abordar la cuestión económica y financiera. San Lorenzo necesita urgentemente encarar el pasivo, que hoy es muy peligroso, ronda los 60 millones de dólares. También trabajar sobre el déficit operativo mensual, que son casi 700 mil dólares, razón por la cual nosotros vamos a doblar el trabajo en dos ejes que son fundamentales. Por un lado, implementar un concurso de acreedores, que entendemos que es la herramienta genuina, tanto en lo económico como en lo político, para poder diferenciar lo que es la deuda legítima de la ilegítima, sabiendo que entonces por la deuda ilegítima nosotros no vamos a responder y vamos a poder diferenciar dentro de esa deuda cuáles son los papeles que han sido hechos por las mismas personas que llevaron a San Lorenzo a este desastre y que la van a tener muy difícil a la hora de venir a reclamarla. Vamos a hacer es una auditoría integral del club, arrancando por una auditoría laboral, hoy San Lorenzo tiene 670 empleados para un club de 80 mil socios, lo cual no es razonable, tenemos que verificar ahí, caso por caso, quiénes son los verdaderos empleados. El déficit operativo también va a bajar en consecuencia del concurso de acreedores porque hay mucho interés espurio de deuda que no es real, que todos los meses nos está generando una pérdida de dinero que la vamos a poder limpiar rápidamente. Mientras que el tercer eje es la generación de recursos genuinos, San Lorenzo tiene que hacer un esfuerzo muy importante para volver a generar recursos.
- Además de las medidas que nos permitan tener orden económico y financiero, nuestra plataforma contiene otros ejes que son muy importantes, fundamentales y que hay que trabajar con urgencia. Uno de ellos es la campaña de socios, San Lorenzo necesita rápidamente 20, 25 mil socios más. Tenemos cuatro millones de hinchas y 140 peñas, que hoy contienen un sentimiento que va de norte a sur, de este a oeste y para impulsar esa campaña estamos sellando acuerdos comerciales por casi ocho millones de dólares, de los cuales cuatro millones van a ingresar en el primer mes, lo cual también nos da un colchón importante a la hora de atacar las primeras necesidades. Vamos a tener que reestructurar el área del fútbol, que hoy está muy corrompida y que es muy obsoleta, lo cual nos va a llevar también a trabajar en la Ciudad Deportiva para poder contener las necesidades del área. Vamos a impulsar una mirada de la Vuelta a Boedo con verdad. Nosotros necesitamos decirle al socio qué es lo que realmente está ocurriendo con la causa madre sanlorencista, que durante estos años ha sido muy traicionada por los dirigentes. Vamos a constituir una fundación que contenga toda la acción social de San Lorenzo de Almagro, que va a estar trabajando de manera articulada con las peñas, con la congregación de los salesianos que está esparcida en todo el país, vamos a hacer un foco muy importante en los deportes federados, porque es un eje que genera identidad, pertenencia y que aumenta la masa de socios. Y por último, es muy importante para nuestra agrupación, vamos a ir a buscar justicia. En San Lorenzo habrá justicia con quienes nos llevaron a este desastre económico y vamos a impulsar las denuncias correspondientes contra los dirigentes que han arruinado a San Lorenzo de Almagro.
- Uno de los principales problemas es el hecho de que siempre tenemos que estar corriendo atrás de lo urgente, lo cual nos impide tener un momento para pensar un club a largo plazo. Esta cuestión de que todos los días tenemos que estar hablando de una quiebra, de un juicio, de un embargo hace que San Lorenzo siempre tenga que poner el foco en tapar baches y nunca encuentre el momento para estar pensando en los próximos 10 años. Ttenemos que pensar cómo vamos a hacer para reestructurar una Ciudad Deportiva que entonces contenga todas las necesidades de los socios y de las áreas de trabajo, qué vamos a hacer con la Vuelta a Boedo, que es la causa madre de San Lorenzo y que hay muchas cosas que tenemos que revisar para poder impulsarla con seriedad y sensatez. Hay muchas cosas que nosotros vamos a poder abordar en esta primera gestión y hay muchas otras que cuando seamos reelectos en diciembre de 2027 y podamos trabajar con una Asamblea que sea afín a nuestros objetivos políticos seguramente lo podremos impulsar con otra fuerza.
- Uno de los principales problemas es el hecho de que siempre tenemos que estar corriendo atrás de lo urgente, lo cual nos impide tener un momento para pensar un club a largo plazo. Esta cuestión de que todos los días tenemos que estar hablando de una quiebra, de un juicio, de un embargo hace que San Lorenzo siempre tenga que poner el foco en tapar baches y nunca encuentre el momento para estar pensando en los próximos 10 años. Ttenemos que pensar cómo vamos a hacer para reestructurar una Ciudad Deportiva que entonces contenga todas las necesidades de los socios y de las áreas de trabajo, qué vamos a hacer con la Vuelta a Boedo, que es la causa madre de San Lorenzo y que hay muchas cosas que tenemos que revisar para poder impulsarla con seriedad y sensatez. Hay muchas cosas que nosotros vamos a poder abordar en esta primera gestión y hay muchas otras que cuando seamos reelectos en diciembre de 2027 y podamos trabajar con una Asamblea que sea afín a nuestros objetivos políticos seguramente lo podremos impulsar con otra fuerza.
Nicolás Papasso (Nueva Generación)
- La medida más urgente es la economía. San Lorenzo no puede seguir con 1.200 millones de pesos de déficit operativo mensual. Hay que ver los números, bajar ese déficit y empezar a nivelar las cuentas, aumentando los ingresos y trabajando con el marketing. Hay que empezar a obtener recursos genuinos, que no vengan solamente del fútbol y que no sea nada más que reventar a un jugador para poder tapar un agujero. Hay que empezar a nivelar las cuentas, pero también nuestro nivel, nuestro fútbol profesional. Hay que armar un equipo competitivo que nos devuelva la alegría. Hoy creo que la economía y el fútbol son las dos bases que San Lorenzo necesita para empezar a atacar y ordenar desde su próxima Comisión Directiva.
- Nuestras propuestas principales son el fútbol profesional, por eso fuimos a buscar un Director Deportivo de nivel internacional como Martín Prez, estamos atrás del armado de un equipo muy competitivo, profesional, que nos pueda poner nuevamente en los primeros planos nacionales e internacionales, ya que San Lorenzo hace 45 torneos que no juega una instancia decisiva. La segunda es el fútbol juvenil, por eso Diego Grifa será el Director Deportivo de Juveniles. También estamos apostando fuertemente al incremento de nuestra masa societaria y eso lo lograremos con beneficios claros para nuestros socios, por eso el convenio con OSMITA para que nuestro carnet tenga obra social, con la cadena de gimnasios para poder empezar a salir de lo que es Avenida La Plata y empezar a tener un San Lorenzo que atienda de Norte a Sur y de Este a Oeste.
- San Lorenzo tiene que volver a ser competitivo a largo plazo en su fútbol profesional, no podemos seguir deambulando en la mitad de la tabla. Hay que ir a un modelo donde durante los próximos 10 o 15 años sea competitivo y juegue instancias decisivas, clasifique a copas y sea protagonista tanto los torneos argentinos como de los torneos internacionales, por eso tenemos que armar un equipo competitivo y apostar fuertemente a nuestras Divisiones Juveniles para que eso lo podamos sostener a largo plazo y que pelear o ganar un campeonato no sea una cuestión aleatoria sino la consecuencia de un trabajo; mientras que el otro proyecto a largo plazo, para dentro de cuatro o cinco años, es la Vuelta a Boedo. Nosotros presentamos un proyecto serio, realizable con dos empresas que van a llevar adelante la inversión y un estudio de arquitectura, que componen las tres patas, junto a San Lorenzo, que van a hacer real y realizable la cancha en Avenida La Plata para el 2030-2031.
- Gustavo Álvarez tiene contratos hasta diciembre. Los contratos están para respetarse eso vamos a hacer. Vamos a armar un equipo competitivo para el segundo semestre, pero sobre todo vamos a armar un plan. Vamos a armar un modelo de club y una línea de juego. En esa línea es los jugadores que vamos a traer y es el proyecto donde Gustavo Álvarez se va a tener que sumar.. Trabajaremos en conjunto hasta diciembre y después del segundo semestre veremos qué nos depara el destino.