​Arranca el Italy Major de pádel: Tapia-Coello y Brea-Triay van por la revancha tras las finales perdidas en Buenos Aires 

Ocho días después de las finales del Premier Padel Buenos Aires, el circuito ya pone la mira en una de sus citas más importantes: el Italy Major, uno de los cuatro Majors de la temporada, que comenzará este martes en el mítico Foro Itálico de Roma.

En el cuadro masculino, Agustín Tapia y Arturo Coello buscarán revancha tras la derrota sufrida en la final porteña ante Federico Chingotto y Alejandro Galán. Los N°1 del mundo tendrán además un escenario que, en principio, puede favorecer sus características: una cancha más rápida que la de Buenos Aires, donde su potencia suele marcar mayores diferencias.

Federico Chingotto festeja junto a Alejandro Galán el título en Buenos Aires. Federico Chingotto festeja junto a Alejandro Galán el título en Buenos Aires.

Los campeones defensores, justamente, son Chingotto y Galán, ganadores de las ediciones 2024 y 2025 del Major romano. La dupla hispanoargentina debutará frente a Tino Libaak y Alex Chozas o ante la pareja formada por Mouriño y Quílez, mientras que Tapia y Coello iniciarán su camino contra los italianos Flavio Abbate y Álvaro Montiel o una dupla surgida de la qualy.

El cuadro también marca el regreso de una pareja histórica: Paquito Navarro y Martín Di Nenno volverán a compartir lado de la red en busca de protagonismo.

Beatriz González festeja chocando la mano con Paula Josemaría durante el triunfo en la final del P1 de Buenos Aires ante Delfina Brea y Gemma Triay. Beatriz González festeja chocando la mano con Paula Josemaría durante el triunfo en la final del P1 de Buenos Aires ante Delfina Brea y Gemma Triay.

Entre las mujeres, la gran historia pasa por Delfina Brea y Gemma Triay. Las campeonas vigentes en Roma llegan después de caer en la final de Buenos Aires frente a Paula Josemaría y Bea González, quienes atraviesan un momento extraordinario con cinco títulos consecutivos en el circuito.

Delfi Brea con la española Triay. Delfi Brea con la española Triay.

Brea y Triay defenderán la corona conseguida en 2025 y tratarán de recuperar terreno ante una pareja que parece haber encontrado la fórmula para dominar el tour. Del otro lado, Josemaría y González buscarán extender una racha que ya las convirtió en las mujeres a vencer.

Cómo y cuándo ver el Italy Major de pádel

La acción arrancará este martes a las 10 de la mañana de Italia (5 de la Argentina) y podrá seguirse a través de Disney+ Premium. Allí estarán las máximas figuras del circuito, muchas de ellas con una cuenta pendiente después de lo ocurrido en Parque Roca.

La señal emitirá las acciones que ocurran en la cancha principal y la cancha 2, en simultáneo.

El orden de juego del martes

La hora expresada es la de Roma, cinco menos que la de Argentina. El arranque de las 10 corresponde a las 5 de nuestro país.

Los partidos del Italy Major. Los partidos del Italy Major.

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