​Armani volvió a aparecer en los penales, y River continúa en la Copa Argentina 

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El arquero de River, Franco Armani atajó los penales de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase a su equipo a la siguiente instancia del campeonato.

Para el elenco comandado por Marcelo Gallardo convirtieron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta envió su remate por encima del travesaño. En tanto, para el equipo santafesino anotaron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo.

Con este resultado, el conjunto riverplatense enfrentará a Racing en los cuartos de final, con fecha y sede a confirmar, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del campeonato y pelear por el título.

En el primer tiempo reinó la paridad tanto en el juego como en el resultado. Si bien los de Núñez tuvieron las ocasiones más claras de gol, no pudieron romper el cero por las intervenciones de Matías Tagliamonte, arquero de Unión.

Primero, fue clave al tapar un remate del mediocampista Giuliano Galoppo y luego se anticipó al delantero Maximiliano Salas cuando este quedaba solo frente al arco.

Ya en el complemento, el desarrollo del encuentro continuó de la misma manera, con situaciones para convertir para ambos elencos, pero sin la efectividad necesaria para abrir el marcador. River fue quien mas tuvo la posesión del balón y quien mas disparos al arco ejecutó.

A los 23 minutos, River le reclamó penal al árbitro Andrés Gariano luego de una supuesta sujeción hacia Gonzalo Montiel, por parte de Mateo Del Blanco, al momento de querer empujar la pelota al fondo de la red tras un pase de Marcos Acuña.

El final del cotejo vivió momentos emocionantes con una ocasión clara para cada equipo en cuestión de segundos. Primero, Tagliamonte contuvo un remate a quemarropa para defender el arco de Unión, mientras que Nicolás Palavecino quedó solo frente a Franco Armani, pero su disparo se fue encima del travesaño.

De esta manera, el resultado no sufrió modificaciones en el tiempo regular y debió definirse desde los doce pasos.