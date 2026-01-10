​Argentinos cerró otro refuerzo de experiencia 

Argentinos Juniors ya tenía a Enzo Pérez y ahora cerró a otro refuerzo de experiencia:: Leandro Fernández, quien viene de disputar la última temporada con la Universidad de Chile . El delantero con pasado en Independiente llega en condición de libre desde el fútbol chileno y firmará en el Bicho por un año, con opción a otro. Una incorporación que llega para completar el ataque del Bicho y que tiene una vasta trayectoria.

De hecho, en su recorrido por la U, Fernández (34 años) convirtió 33 goles en 100 partidos y dejó una huella. Ahora competirá el puesto con Tomás Molina, quien también viene de una gran temporada y es otra de las piezas clave que tiene el equipo de Nico Diez.

Leandro Fernandez, con los colores de la U. Leandro Fernandez, con los colores de la U.

Argentinos será rival de Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores. El que pase la serie se enfrentará con el vencedor de Botafogo – Nacional de Potosí, y allí surgirá un equipo en la fase de grupos.

Barcelona será el primer local: el miércoles 18 de febrero y desde las 19:30, el elenco recibirá al Bicho. La revancha de la mencionada serie se jugará el miércoles 25 de febrero, desde las 19.30 (hora de Ecuador), en el Estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.

