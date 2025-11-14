​Argentina vs. Angola: un “amistoso” clave para el Mundial 

Las apariencias engañan. En lo que a grosso modo pareciera tratarse de un amistoso con poco en juego, se esconde un partido que tiene mucho para ofrecerle a la Selección Argentina.

Angola, un rival que festeja contra Argentina

Angola es el rival de turno. Uno que hace casi 20 años vio como Messi y Scaloni saltaban juntos desde el banco de suplentes en la previa al Mundial 2006. Las redes sociales de AFA lo reflejaron en un nostálgico video. También es el partenaire del campeón del mundo. Está festejando los 50 años de independencia y la Scaloneta es el invitado de lujo. 50.000 personas, y con entradas de un dólar que fueron arrasadas por el furor de ver a Messi, le darán un gran marco a la última presentación del año del equipo argentino.

Lo que le queda a la Selección en 2026 antes del Mundial

El local, lejos de ser una potencia africana y sin boletos a la Copa del Mundo 2026, servirá como uno de los últimos bancos de prueba que tendrá el cuerpo técnico para sacar conclusiones antes de tener que dar la lista mundialista. Quedarán, ya en el 2026, la Finalíssima en marzo. Y luego otros dos en Estados Unidos, pero ya con la nómina cerrada. Por eso es que hay cosas en juego.

Desde las 13, en Luanda, se verá a una Selección con mayoría “de los campeones del mundo”, pero con un banco plagado de jóvenes que quieren mostrarse. Acá está la cuestión principal: hay muchos jugadores que saben que se están jugando la chance de ser mundialistas. O, al menos, de ganar terreno en la consideración de Scaloni.

“ El partido sólo tiene el nombre de amistoso, hay que jugarlo. Muchos se juegan que el entrenador los pueda ver y estar en la lista del Mundial. No hay nada que regalar. Es un rival complicado, en su casa, con su gente, eso tiene un aliciente especial. Intentaremos jugarlo a nuestra manera y que salga un buen partido”, avisó el DT.

La Selección dejó el jueves por la mañana un estadio de Elche lleno de gente para llegar por la noche a un país que también tiene devoción por Messi. Y que admira, y mucho, a Lautaro Martínez. Ambos hoy serán titulares. El 10, claro, como centro de la fiesta que se celebra en Angola. Podría decirse que el principal regalo al pueblo que festeja su libertad. “Messi va a jugar, no sé cuántos minutos. Será de la partida. La gente lo podrá ver”, avisó Scaloni.

A priori, asoma complicado que el mejor del mundo juegue los 90 minutos. El domingo 23 tendrá en Estados Unidos el primer compromiso por las semifinales de Conferencia contra Nashville. Además el propio entrenador, sin margen porque no habrá un segundo amistoso, necesita darles más minutos a los que quieren mostrarse. Son muchos, casi todos los suplentes. Walter Benítez, Senesi, Barco, Kevin Mac Allister, Perrone, Nico Paz, Prestianni, José López, Buendía y Panichelli pueden tener una oportunidad importante.