​Argentina será sede de la Copa Tango de Fútbol para Ciegos   

La Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) anunció la celebración de la séptima edición de la Copa Tango de Fútbol para Ciegos, un torneo cuadrangular de carácter internacional que reunirá a potencias de la disciplina en el Estadio Los Murciélagos del CeNARD, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento se desarrollará entre el 18 y el 23 de noviembre y contará con la participación estelar de Los Murciélagos, nuestros campeones del mundo, que serán anfitriones de tres selecciones de primer nivel: Alemania, Tailandia y Francia, actual campeón paralímpico. Un torneo de campeones y un símbolo de identidad, la Copa Tango no solo será una exhibición de talento deportivo de élite, sino también una celebración de los logros del deporte adaptado argentino.

FADeC organiza este torneo de escala mundial en Argentina para celebrar los recientes éxitos de los deportistas argentinos con discapacidad visual y seguir impulsando el desarrollo del fútbol para ciegos en el país y en la región.

El presidente de FADeC, el ex Murciélago David Peralta, resaltó: “esta nueva edición de la Copa Tango es una magnífica oportunidad para transmitir a toda la sociedad que el deporte es una poderosa herramienta de inclusión y visibilidad para las personas con discapacidad en general”. Además, se mostró confiado en que el público se acerque al CENARD para disfrutar de un verdadero espectáculo que combina talento, trabajo en equipo y toda la pasión del fútbol.

Todos los partidos se jugarán por la tarde en el Estadio Los Murciélagos del CENARD, en Miguel Sánchez 1050 (CABA), y también serán transmitidos por streaming.