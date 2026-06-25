​Argentina se ausentará de un escenario mundial del tenis después de siete años 

Argentina suele ser una fija en los escenarios mundiales del tenis. Con 10 jugadores entre los 100 mejores, el país tiende a decir presente en los grandes torneos del circuito ATP, aunque en la temporada de 2026 se ausentará de uno que siempre le aporta prestigio a sus raquetas: la Laver Cup, el certamen de exhibición por equipos que enfrenta a Europa con el resto del mundo.

La competencia, que lleva ese nombre por la leyenda australiana Rod Laver y se juega desde 2017 -con excepción de 2020, por la pandemia-, invita a seis tenistas de cada región y los mide en duelos de singles y dobles en cemento.

El Team World, dirigido por Andre Agassi, confirmó su lista para este año y se reveló que no habrá albicelestes, algo que no ocurría desde 2019: los elegidos son los estadounidenses Ben Shelton (5°), Taylor Fritz (7°), Learner Tien (18°) y Tommy Paul (24°), el australiano Alex de Miñaur (6°) y el kazajo Alexander bublik (11°).

El año pasado, con Cerúndolo, el resto del mundo ganó la competición. (REUTER) El año pasado, con Cerúndolo, el resto del mundo ganó la competición. (REUTER)

La participación argentina en la Laver Cup

Así las cosas, el tenis nacional no le brindará ningún jugador al equipo del resto del mundo por tercera vez en las nueve ediciones de la competición. El que venía participando por tres años consecutivos es Francisco Cerúndolo (21°), que a pesar de haber ganados dos títulos esta temporada (Buenos Aires y Queen’s) y tener un historial positivo de tres victorias y una derrota en el torneo no estará presente.

El otro que sumó presencias argentinas en la exhibición es Diego Schwartzman. El Peque disputó la competencia en 2018, 2021 y 2022 (en esa fue testigo en primera fila del útlimo partido de Roger Federer como profesional), y a diferencia de Cerúndolo tiene una marca negativa en el certamen: tres caídas en tres encuentros jugados.

Schwartzman en la Laver Cup 2022. Schwartzman en la Laver Cup 2022.

Cuándo se juega la Laver Cup y su formato

Esta edición de la Laver Cup se realizará en O2 Arena de Londres, del 25 al 27 de septiembre. El equipo de Europa todavía no confirmó toda su lista, pero tiene a cuatro figuras del circuito garantizadas: el español Carlos Alcaraz (2°), el alemán Alexander Zverev (3°), el italiano Flavio Cobolli (10°) y el checo Jakub Mensik (17°), quienes será capitaneados por el francés Yannick Noah.

Durante cada día de acción, se jugarán tres partidos de singles y uno de dobles, y cada uno de ellos suma cierta cantidad de puntos según la jornada : el viernes los duelos valdrán un punto; el sábado, dos, y el domingo, tres. El primer equipo en llegar a 13 unidades se consagra campeón. Hasta 2025, el resto del mundo levantó tres copas, y Europa se quedó con las otras cinco.

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