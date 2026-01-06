​Argentina hizo historia en la United Cup: se clasificó por primera vez a cuartos de final 

Lo que ya era una actuación histórica, incluso sin tener garantizado el pase a los cuartos de final, se agigantó todavía más en la madrugada del martes en nuestro país, cuando otros resultados le confirmaron a Argentina su pase a la siguiente instancia de la United Cup por primera vez desde la creación del certamen en 2023: el equipo capitaneado por Sebastian Gutierrez, se clasificó como mejor segundo de su sede, Perth.

Tras la contundente victoria 3-0 ante España y luego de la caída 2-1 ante Estados Unidos, el equipo integrado por Sebastián Báez (43°), Marco Trungelliti (130°), Solana Sierra (66ª), María Lourdes Carlé(148ª), Guido Andreozzi(32° en dobles) y Nicole Fossa Huergo (104ª), había cerrado su actuación en la primera fase con un balance de 4-2. Así, después del triunfo de Grecia ante Gran Bretaña, Argentina necesitaba que Italia no venciera a Francia en los tres puntos.

Y eso fue exactamente lo que pasó: el francés Arthur Rinderknech venció al italiano Flavio Cobolli por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5, tras salvar dos match points, e Italia se despidió de la competencia tras el 2-1 final ante el conjunto galo. Este resultado, clasificó a Argentina a los cuartos de final, como mejor segundo de su sede.

Esta es la primera vez que Argentina se clasifica a los cuartos de final, luego de haber terminado tercera en su grupo en las ediciones del 2023 y 2025. En la del 2024 no participó.

Suiza, el próximo rival de Argentina

Tras la clasificación a cuartos, ahora argentina enfrentará este miércoles a Suiza, quien finalizó primero en su grupo, tras los triunfos ante Italia y Francia. En lo que va del torneo, el equipo suizo, compuesto por Stan Wawrinka, Jakub Paul, Luca Castelnuovo, Belinda Bencic y Naima Karamoko, sólo perdió un punto ante el conjunto italiano.

El cruce ante Suiza se disputará este miércoles, en la sesión nocturna de Perth

Una buena y una mala para Argentina en Hong Kong

Tomás Etcheverry arrancó su 2026 con un contundente triunfo ante el francés Valentin Royer y se metió en la segunda ronda del ATP 250 de Hong Kong. El oriundo de La Plata, de 26 años, se impuso por 6-4 y 7-5, en una hora y 45 minutos. En la próxima instancia jugará contra el primer favorito, sexto del mundo, el italiano Lorenzo Musetti.

Pero no todas fueron alegrías en Hong Kong, porque Mariano Navone no pudo con el local Coleman Wong y cayó por 6-3 y 7-5. Con el triunfo, el número 150 del ranking se convirtió en el primer representante de Hong Kong en ganar un partido del cuadro principal en la historia del torneo. Ahora Wong enfrentará al canadiense Gabriel Diallo, que superó al neerlandés Jesper De Jong por 6-4 y 7-6(9).

