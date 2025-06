​Argentina hizo difícil a Chile su clasificación al Mundial 2026 

Sin su capitán Lionel Messi de entrada, Argentina venció 1-0 este jueves a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, lidera sobradamente las Eliminatorias Sudamericanas y complica la presencia de los trasandinos en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

En la previa, se trataba de un partido determinante para la Roja, dado que necesitaba ganar ésta y las fechas restantes para ir al menos a un repechaje. Todo esto con el agravante de que Chile no competía en un Mundial desde Brasil 2014, dado que ya había quedado afuera de la clasificatoria para Rusia 2018 y Qatar 2022.

Así las cosas, el seleccionado de Ricardo Gareca debía sumar de a tres. Pero claro, enfrente estaba la Selección campeona del mundo. Y la empresa no sería precisamente sencilla, pese a que a los dos minutos un error de Molina propició la primera llegada franca del partido en los pies de Alexis Sánchez que “Dibu” Martínez desarticuló.

La Albiceleste asfixiaba a su anfitrión con su característica presión alta y las transiciones veloces, y así una escapada por el flanco derecho del muy activo Giuliano Simeone y su posterior descarga hacia atrás encontró a De Paul de frente al arco, aunque su disparo salió desviado.

Almada bajaba unos cuantos metros para asociarse con el sólido tándem que conformaban Palacios y De Paul, quien a su vez tenía un duelo personal con Vidal. La estrategia del ex Vélez dio frutos cuando recibió un gran pase filtrado de Balerdi (que no le pesó reemplazar a un histórico como Otamendi) y el propio Almada habilitó entre líneas a Julián Alvarez, que hasta entonces casi no había participado del juego, pero en la primera ocasión que tuvo ante Cortés no perdonó y sacudió la red.

Con la ventaja en el buche, Argentina tocaba y manejaba el trámite del partido a gusto y piacere ante un rival que lucía más voluntarioso que preciso. Y mientras Nico Paz mostraba destellos, por izquierda Tagliafico quedaba demasiado libre y tanto Simeone como Almada casi aumentan la cuenta antes del descanso.

Ya con Messi en cancha, Chile insinuó una mejoría y “Dibu” (de gran labor) le ahogó el grito primero a Cepeda (el más desequilibrante de la Roja), luego a Altamirano y más tarde el travesaño fue aliado de la Selección, que no pudo aprovechar los espacios que el local le dejaba en su afán por empatar. Messi intentó de tiro libre, luego se la sirvió a Giuliano y hasta hubo tiempo para que Franco Mastantuono, con apenas 17 años, tuviera su debut absoluto en la Mayor, que una vez más exhibió su aura ganadora al otro lado de la Cordillera.