​Argentina goleó a Puerto Rico en su último amistoso en Miami 

Argentina finalizó su gira por Miami apabullando a Puerto Rico, en el encuentro amistoso que se desarrolló en el estadio del Inter. El plantel volverá a juntarse dentro de 20 días, para afrontar dos partido por oriente.

Una buena jugada colectiva terminó en un centro atrás para el volante Giovani Lo Celso, cuyo remate con la cara externa del pie izquierdo se fue ancho.

El delantero Leandro Antonetti recuperó una pelota detrás de la mitad de la cancha y remató con mucha potencia y altura, intentando sorprender con un tiro que se metía por el ángulo, aunque el arquero Emiliano Martínez alcanzó a correr hacia atrás y desviar.

Luego de un remate del astro argentino Lionel Messi en el travesaño, el carrilero Nicolás González disparó de volea y Alexis Mac Allister metió la cabeza para desviar y concretar el 1-0. El astro argentino Messi empaló una pelota en el borde del área para el defensor Gonzalo Montiel, que definió de volea desde el costado derecho, con un tiro cruzado que significó el 2-0.

El delantero José López recibió sobre el área chica y pivoteó hacia atrás para la subida de Mac Allister, cuyo remate de primera entró por el ángulo derecho del arquero Sebastián Cutler.

El extremo Wilfredo Rivera recibió sobre el costado derecho, se fue cerrando y sacó un buen tiro al primer palo, a media altura, que fue desviado por el “Dibu”. Un centro desde la derecha habilitó a Messi, que cabeceó sobre el costado izquierdo del área chica, aunque no pudo vencer a Cutler.

A los 19 minutos del segundo tiempo, después de un remate de Nicolás González, una serie de rebotes entre el volante Steven Echevarría y el arquero Sebastián Cutler terminaron enviando la pelota al fondo de la red.

En 34 minutos de la segunda mitad, el delantero Lautaro Martínez aprovechó una pelota que quedó suelta dentro del área chica y marcó el quinto. A los 38 minutos de la segunda parte, una gran combinación entre Messi y Lautaro terminó en el remate del atacante del Inter, que entró bajo por el poste izquierdo de Cutler. Puerto Rico en ningún momento presentó resistencia seria para Argentina.