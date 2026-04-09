​Argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 

La Selección Argentina ya confirmó cuáles serán sus últimos dos partidos antes de la Copa del Mundo: a falta de confirmación oficial, la Scaloneta ya tiene un acuerdo para disputar un par de amistosos en los Estados Unidos. Y con Honduras e Islandia como rivales.

El primer compromiso de la Selección previo al debut será el 6 de junio en el Kyle Field, ubicado en el College Stadium de Texas. Es decir, a una hora y cincuenta minutos de vuelo del búnker argentino en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas.

En tanto que el segundo compromiso se disputará una semana antes del estreno ante Argelia: será el 9/6 frente a Islandia, el primer rival del Mundial de Rusia 2018, en el Jordan-Hare Stadium en Auburn, Alabama, a cuatro horas de avión del centro de entrenamiento.

Scaloni, ante Zambia (REUTERS). Scaloni, ante Zambia (REUTERS).

Así las cosas, la cuenta regresiva para el Mundial ya está en marcha y la agenda de Scaloni comienza a tomar forma. En 68 días, la Selección debutará en Kansas City ante Argelia, aunque antes habrá decisiones clave que definir para terminar de delinear el camino hacia la Copa del Mundo.

El entrenador ya avanzó con la planificación inicial: presentó la prelista de hasta 55 futbolistas a la AFA, cuyo plazo límite es el 11 de mayo. Desde allí, el listado deberá enviarse a FIFA en los próximos días para cumplir con el requisito formal.

Mientras se resuelve la cuestión administrativa, el foco del cuerpo técnico está puesto en pulir la lista definitiva. El objetivo es seleccionar a los 26 jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial, una tarea que implica evaluar rendimientos y ajustar detalles en la recta final.

Scaloni ya se enfoca en lo que se viene (REUTERS/Agustin Marcarian). Scaloni ya se enfoca en lo que se viene (REUTERS/Agustin Marcarian).

El propio Scaloni admitió que deberá hacer recortes: aseguró que hay más nombres de los necesarios y que la elección final se basará en el nivel de cada futbolista. Sin embargo, también dejó en claro que tiene bastante definido el plantel que concentrará en Kansas City.