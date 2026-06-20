​Argelia se quejó ante la FIFA por el partido con Argentina 

Lionel Messi hizo lo que sabe, los campeones del mundo demostraron estar a la altura de las circunstancias y, por consecuencia, Argentina aplastó a Argelia en su debut en el Mundial 2026. Pese a que la derrota fue justa, los africanos se marcharon con un gusto amargo por la creencia de que hubo errores en el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, y por eso mismo presentaron una queja formal ante la FIFA.

Varios periódicos argelinos, entre los que figura el principal diario deportivo del país, Compétition, reportaron el recurso presentado por la AFF (Federación Argelina de Fútbol) citando fuentes oficiales. El foco se puso en el árbitro, la falta de presencia del VAR y en dos jugadas puntuales.

La primera situación que se marcó fue la supuesta plancha de Messi al defensor Aissa Mandi, a los 31 minutos del primer tiempo, imagen que dio la vuelta al mundo. En el momento, luego de que Leo reconociera con un gesto que había sido foul, Marciniak no consideró que fuera merecedora de tarjeta y el VAR tampoco se pronunció.

La otra acción señalada correspondió a Alexis Mac Allister, a los 29 minutos del complemento. El juez vio que le puso el cuerpo al mediocampista Ibrahim Maza para recuperar la posesión, pero la AFF reclama que hubo un codazo.

La federación argelina considera, según advirtió Compétition, que los dos incidentes condicionaron el desarrollo del encuentro en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ya que, a su juicio, pudieron haber supuesto expulsiones que habrían permitido a Argelia jugar parte del partido con superioridad numérica.

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