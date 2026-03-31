​Aranda volvió a Boca: qué decidió Ubeda con el pibe después de sus días en la Selección 

Fueron días soñados los que vivió Tomás Aranda en las últimas semanas. Todo, desde su primera titularidad en Boca y el reconocimiento que recibió de sus propios compañeros hasta su incursión en la Selección Sub20 y sus días compartiendo el predio de Ezeiza junto a la Scaloneta, con Leo Messi a la cabeza. Días intensos y llenos de experiencias, para un regreso a su club de cara a los desafíos que se vienen.

La 10 de Argentina, toda una experiencia para Tomy. (@argentina) La 10 de Argentina, toda una experiencia para Tomy. (@argentina)

Este lunes, el pibe se sumó de regreso a las prácticas del equipo de Claudio Ubeda y ya parece haber cambiado el chip, a juzgar por su casi inmediato posteo de una imagen suya con los colores azul y oro casi instantáneamente después de que la cuenta oficial del club la subiera a sus redes sociales.

Aranda en la práctica del lunes, con la ropa de Boca. (Prensa Boca) Aranda en la práctica del lunes, con la ropa de Boca. (Prensa Boca)

Sin embargo, no fue esa la principal noticia que lo tuvo como protagonista al chico de 18 años de cara a lo que viene. Es que el DT xeneize lo ubicó directamente en el 11 con mayoría de titulares que paró en la práctica previa al ensayo formal que este martes dejará más pistas acerca de cómo formará el equipo en el partido del jueves ante Talleres.

Con esa decisión, Ubeda ratificó la importancia de Tomy en el presente de Boca. Por sus características, está claro, pero también por la disposición que tuvo de querer reincorporarse de inmediato después de haber pasado siete días en el Lionel Andrés Messi (en los cuales formó parte de los ensayos del plantel que dirige Lionel Scaloni y jugó dos amistosos con la 10 en la espalda) y hasta haber sido elogiado públicamente por el DT campeón del mundo.

La línea media que integró Aranda fue -esta vez y ante la ausencia de Leandro Paredes hasta después del partido ante Zambia- junto a Ander Herrera, Milton Delgado y Tomás Belmonte, precisamente quien le dejará su lugar al capitán de cara al partido ante Talleres, salvo que Ubeda disponga algo diferente pensando en que se acerca también el debut por la Copa Libertadores.

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