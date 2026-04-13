​Antes de Gallardo: cuándo fue la última vez que River ganó cinco al hilo por torneo local 

En un presente que empieza a ilusionar, el River de Eduardo Coudet alcanzó un registro que no conseguía desde hace más de dos años en el torneo local: cinco victorias consecutivas. Un dato que toma aún más relevancia al ponerlo en contexto: la última vez había sido en 2023, bajo la conducción de Martín Demichelis, antes del inicio del segundo ciclo de Marcelo Gallardo.

La victoria de River en el Cilindro. Foto Maxi Failla La victoria de River en el Cilindro. Foto Maxi Failla

Aquel equipo de Demichelis no solo había llegado a cinco triunfos, sino que estiró la racha hasta ocho, en una seguidilla que marcó el pulso de un River dominante en el ámbito doméstico. En ese entonces, los resultados fueron contundentes: 2-0 ante Lanús, 3-0 frente a Godoy Cruz, 2-0 contra Sarmiento, 1-0 ante Unión y 3-0 frente a Huracán.

Demichelis como deté de River. EFE/ Isaac Esquivel Demichelis como deté de River. EFE/ Isaac Esquivel

Hoy, el conjunto dirigido por Coudet vuelve a encontrar esa regularidad. La racha actual incluye un 2-1 frente a Huracán, 2-0 ante Sarmiento, 2-0 contra Estudiantes de Río Cuarto, 3-0 frente a Belgrano y un sólido 2-0 ante Racing, en lo que fue una de las actuaciones más completas del ciclo.

Coudet y Costas. Foto Maxi Failla Coudet y Costas. Foto Maxi Failla

Más allá de los nombres y los contextos, hay un punto en común que se repite entre ambas rachas: el equilibrio entre lo hecho como local y visitante. Tanto en 2023 como en la actualidad, River consiguió tres triunfos fuera de casa y dos en el Monumental, una señal de carácter y madurez competitiva.

Este nuevo impulso llega en un momento clave del campeonato y empieza a construir una identidad clara en el equipo de Coudet. Con resultados, solidez y una racha que remite a uno de sus últimos grandes momentos en la Liga, River vuelve a posicionarse como protagonista.

​