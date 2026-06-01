​Ancelotti, luego de la goleada de Brasil a Panamá: del “tenemos un equipo muy fuerte” al rol de Neymar en el Mundial 

Carlo Ancelotti se fue satisfecho del Maracaná. Luego de la goleada de Brasil a Panamá, en lo que fue el último partido en el país antes del Mundial, el DT valoró el nivel de su equipo, sobre todo por lo mostrado en el segundo tiempo: “Fue una actuación importante para el equipo; para los jugadores que entraron, demostraron calidad y que pueden competir”, fueron los primeros elogios que lanzó el entrenador.

Claro, al equipo titular se le había complicado el partido, sin poder dominar con claridad el primer tiempo, por eso resaltó el ingreso de los suplentes más allá de que “el rival bajo el ritmo, tuvo menos intensidad, dándoles la posibilidad de mostrarse”. De todos modos, Ancelotti no dramatizó lo ocurrido en la primera parte, momento en que Panamá fue superior, indicando que “fue un partido distinto, con cosas buenas y cosas que tenemos que mejorar” y destacó que “fue una noche bonita para nosotros. Les agradecemos a los hinchas por su inyección de confianza”.

El DT resaltó el funcionamiento en el segundo tiempo (REUTERS/Ricardo Moraes). El DT resaltó el funcionamiento en el segundo tiempo (REUTERS/Ricardo Moraes).

De todos modos, como el planteamiento habitual de Ancelotti no funcionó -con cuatro delanteros- fue consultado sobre si podría cambiar de estrategia de cara a la Copa del Mundo: “Sí, podría cambiar. El partido en la segunda parte me genera más dudas. Eso es bueno, tener dudas positivas”, indicó además de explicar por qué el plan no funcionó en el PT: “La calidad de los jugadores de la primera parte, en el aspecto físico, son jugadores fuertes, que presionan alto. La presión alta es un aspecto que queríamos hacer en el primer tiempo. La verdad es que cuando la presión no funciona, es necesario recuperar más rápido. Por eso creo que estoy de acuerdo en que el equipo no estaba muy compacto. Es un tema que necesitamos mejorar, porque la solidez defensiva es muy importante. El bloque bajo nos permite jugar al contraataque”.

Por todo esto, Ancelotti dejó en claro que “no tengo el equipo definido al 100%. Faltan jugadores. Faltan Marquinhos, Magalhães, Martinelli… la lista no está completa. Sigo pensando que tengo una buena lista. Hay que hacer una evaluación del entrenamiento en estos 13 días, porque el partido de hoy también demostró que hay jugadores en mejor condición física y otros un poco menos”. Y en ese sentido indicó: “La duda es elegir la mejor alineación para el primer partido (NdR: el 13/6, ante Marruecos). La certeza es que tenemos un equipo muy fuerte”, alentó .

Ancelotti habló del rol de Neymar (AP Photo/Bruna Prado). Ancelotti habló del rol de Neymar (AP Photo/Bruna Prado).

Por último, el DT comentó que tiene en cuenta a Neymar, que se está recuperando de una lesión que le impide jugar esta serie de amistosos, y hasta explicó por dónde lo pondría durante la Copa del Mundo: “Él tiene que jugar por dentro del campo. No va a jugar por fuera, como extremo; por dentro, como mediapunta o segundo delantero. La posición en la que jugaron hoy Vini o Raphinha. Va a ser una de esas posiciones”, reveló.

TV Globo.

​