​Análisis: pecados y riesgos de Boca 

1) Venía muy cómodo en la Libertadores, jugando con oficio en Chile y ganando cómodo contra Barcelona de local. Sin embargo, no tuvo paz interior y tuvo dos expulsiones increíbles contra Cruzeiro en el PT y ahora igual: primero por Bareiro pasado de rosca (aunque no era roja) y en esta oportunidad por una patada de Ascacibar en la cabeza de Celiz. Falta de pulso y equilibrio para la copa, como otras tantas veces. Debe serenarse y sobre todo en el sprint final, con obligaciones.

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2) Entregado en una contra de Barcelona, la del gol de Villalba. Desconcentrado, Paredes fue a patear un corner, fallo Delgado en un rechazo cerca del área rival y hubo contragolpe letal. Con el partido 0-0, un equipo que aspira a algo grande no puede defender así en ataque. Ubeda justificó que fue luego de un error no forzado (de Milton Delgado), pero claramente el equipo estaba descompensado y jugado por demás, de hecho el ex San Lorenzo definió solo para el gol del triunfo.

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3) Empatando 0-0, y con la mesa servida para ganarle al equipo mas débil del grupo, el que había perdido todos (dos de local y uno de visitante), le faltó eficacia y decisión para dar el golpe y dar un salto a la clasificación. No tuvo llegadas clarísimas y tampoco mostró eficacia, sobre todo Merentiel, que viene torcido.

4) Ahora se le complica el panorama por la seguidilla de partidos, entre fases decisivas de la liga local y partidos de Libertadores. Va a tener que mechar y priorizar, en todo caso. Por lo pronto, podría tener tres partidos seguidos de liga local si llega hasta semifinales y luego será momento de jugar la Libertadores, recibiendo a Cruzeiro.

5) Le queda de local Cruzeiro (19 de mayo) y luego la Católica de Chile (28 de mayo), dos que pelean por la clasificación. Ganando los dos, se clasifica, pero claramente con mucha presión y sin el colchón que parecía que podia tener con el arranque ganador en la Copa.

6) Habrá que ver con qué arquero encara lo que viene, por lo pronto el sábado contra Huracán. Out Marchesin hasta fin de año, ahora se lesionó Brey (se fue caminando con dificultad del estadio en Guayaquil, luego de usar muletas) y volvió a atajar Javi Garcia luego de dos años. ¿El amigo de Riquelme seguirá de titular?

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