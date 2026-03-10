​Almirón y la ilusión de Central: “Le tengo fe al equipo para la Libertadores” 

La presencia de Ángel Di María, el regreso de un emblema como Marco Ruben, y el gran presente institucional, son material de sobra para que los hinchas de Rosario Central se ilusionen con tener un 2026 a la altura. Siendo uno de los principales candidatos a consagrarse en el Torneo Apertura, y con su lugar asegurado en la Copa Libertadores, el Canalla apunta a la triple competencia.

Así lo dejó en claro Jorge Almirón, quien en diálogo con el diario La Capital, destacó: “Le tengo mucha fe al equipo para la Copa”. No es para menos, el club hizo un gran mercado de pases -con refuerzos como Julián Fernández, Vicente Pizarro, o el mismo Gastón Ávila, quien pegó la vuelta- y la opción de coronar el buen momento con una consagración a nivel internacional aparece como una opción más que viable.

El vínculo de Almirón con Di María

En el triunfo por 2-0 ante Newell’s, el Fideo (que abrió el marcador) se vio obligado a dejar la cancha a los 63′ del primer tiempo por una dolencia en el aductor izquierdo. Con el correr de los días, se confirmó que ese dolor es producto de una sobrecarga en el musculo que lo marginará, por lo menos, del partido ante Argentinos Juniors por la fecha 10. Sobre esa situación, el deté explicó: “Él se conoce mejor que nadie, y quedamos en que estaba para jugar”.

Claro, la molestia no surgió en el clásico, y así lo dejó en claro Angelito luego del triunfo: “Si no era el clásico, no jugaba”. Sobre su vínculo con Di María, Almirón comentó: “Hace todo muy fácil. Es un jugador que se autogestiona, le hablo muy poco y sin exigirle nada”.

La Copa Libertadores, una ilusión

“Me gusta el equipo que tengo, los jugadores tienen mucha personalidad, juegan bien”, contó, visiblemente ilusionado, Almirón. El ex deté de Boca ya dio sobradas muestras de que sabe como jugar la Copa Libertadores. En 2017, con Lanús, y en 2023 con el Xeneize, se quedó a las puertas de la gloria, pero eso no le quita el sueño: “No hay secretos en esto, hay que prepararse muy bien”.

Sus rivales no están definidos -el sorteo es el 19/3 en Luque, Paraguay-, pero el Canalla ya apunta los cañones a la Copa. Será la 14° participación en sus casi 137 años de historia, y de la mano de Di María buscará imprimir su nombre en la historia del fútbol sudamericano.

