​Almirante no levanta y Defensores se acercó a la cima 

La derrota de Almirante Brown por 2-0 ante Defensores de Belgrano profundizó su mal momento en la Primera Nacional. El equipo de Isidro Casanova acumuló su cuarto partido sin victorias (tres caídas y un empate) y volvió a dejar dudas en su rendimiento. En contrapartida, el Dragón aprovechó la oportunidad y quedó a apenas un punto de Deportivo Morón y Colón, los líderes de la Zona A. ¿Los goles? Enzo González y Francisco Tcherkaski.

La jornada también dejó otros resultados destacados. Ciudad de Bolívar dio el golpe al vencer 2-0 a Racing de Córdoba en Nueva Italia, donde el local no contó con Ricardo Centurión, ausente incluso del banco de suplentes. Brian Duarte abrió el partido al minuto de juego y, Facundo Mucignat, estiró la diferencia en el complemento.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy superó 2-0 a Patronato y alcanzó a Tristán Suárez en lo más alto de la Zona B. Guillermo Cosaro y Hugo Soria, los goleadores del encuentro en el Norte. A su vez, Rafaela perdió por 2-1 con Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Madryn venció por 3-1 a Mitre de Santiago del Estero.

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