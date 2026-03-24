​Almeyda se despidió del Sevilla 

La derrota por 2-0 ante el Valencia, la segunda consecutiva en la Liga, dejó al Sevilla malherido: en el puesto 15 en la tabla a sólo tres puntos de la zona del descenso cuando quedan nueve fechas para terminar el campeonato. Por ese motivo, la dirigencia andaluz decidió despedir a Matías Almeyda, quien este martes por la mañana pasó por el entrenamiento para saludar por última vez al plantel.

El entrenador argentino, acompañado por su ayudante de campo, el ex jugador Erik Lamela, llegó temprano a la Ciudad Deportiva del club para despedirse de sus ex dirigidos. Una práctica anormal, con varias ausencias, producto de la fecha FIFA de selecciones que se disputará esta semana. Faltaron los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, los nigerianos Ejuke y Akor Adams, el griego Odysseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland, el serbio Nemanja Gudelj y el chileno Gabriel Suazo.

Almeyda ya no es más el DT del Sevilla. Almeyda ya no es más el DT del Sevilla.

Su reemplazo

El entrenamiento estuvo a cargo de Javi Martínez, quien dirigió al equipo en las siete fechas en la que el Pelado estuvo sancionado antes de su destitución

Tras la destitución de Almeyda, quien llegó el pasado verano con contrato hasta 2028, el Sevilla negocia con Luis García Plaza los términos del contrato para hacerse cargo del equipo sevillista, que se encuentra a tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota de la pasada jornada.

La lucha por no descender

En España descienden los tres últimos de la tabla de posiciones. Tras 29 fechas de competencia, el Real Oviedo parece estar condenado, con sólo 21 puntos. El Levante aparece anteúltimo con 26, también en zona roja, pero aún con chances de salvación. Posibilidad que existe debido a que tanto Mallorca como Alavés tienen 28 unidades. Aquí está el primer argentino involucrado: Martín Demichelis, DT del equipo mallorquín, quien se complicó esta jornada después de la derrota 2-1 ante Elche.

Demichelis, con el Mallorca, pelea por no descender. Demichelis, con el Mallorca, pelea por no descender.

Micho llegó hace apenas tres partidos al club Bermellón y consiguió un empate y una victoria antes de la derrota en esta última jornada. Mallorca está muy comprometido y necesita los puntos con urgencia. El Alavés hace muy poco era conducido por Eduardo Coudet, hasta que el Chacho interrumpió su ciclo y cruzó el Atlántico para dirigir a River.

Más arriba, con 29, está Elche, que escaló posiciones tras vencer al equipo de Micho. Con 31 puntos aparece el ex Sevilla de Matías Almeyda, en una situación delicada después de la derrota como local 2-0 contra Valencia. Los resultados no lo acompañaron al argentino. Sumado a esto, una complicada situación económica impidió que sumara refuerzos de jerarquía a mitad de temporada.

La campaña de Almeyda

La falta de resultados terminó por condenar el ciclo de Matías en la institución. El equipo no gana desde el 22 de febrero, cuando se impuso por 1-0 al Getafe, y en sus últimos 10 partidos bajo el mando del argentino solo sumó dos victorias.

En su ciclo al frente del Sevilla, Almeyda dirigió 32 partidos (la estadística que brinda el club también abarca amistosos), con un balance irregular: 11 victorias, 8 empates, 13 derrotas.

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