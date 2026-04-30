​Alivio confirmado: Julián Álvarez estará para la vuelta ante el Arsenal 

Respira el Atlético de Madrid y también la Selección Argentina, porque Julián Álvarez no sufrió ninguna lesión pese a haber dejado la cancha a los 77′ por un dolor en el tobillo este miércoles por la tarde, en el 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League.

El nacido en Calchín no participó de la práctica que el Atleti afrontó este jueves para someterse a estudios médicos y conocer bien su diagnóstico. Y allí, a falta de un comunicado oficial desde el club pero, según la información de los medios españoles, se supo que el problema del delantero no fue más que una molestia, producida por un impacto con Eberechi Eze, del Arsenal.

Otros dos que también atravesaron estudios médicos durante la mañana fueron Giuliano Simeone, quien dejó la cancha en lugar de Robin Le Normand a los 47′, y Alexander Sorloth, quien no estuvo disponible para la ida por un dolor en los isquiotibiales. Los resultados para ellos también fueron alentadores y estarán, al igual que Julián, disponibles para la vuelta ante el Arsenal en Londres.

Ya lo había anticipado Simeone, aunque sin la confirmación médica. “El martes van a estar seguro. Giuliano por la sobrecarga. Julian por la caída que tuvo en la mitad de cancha. No tengo dudas que el martes van a jugar”, aseguró el DT post empate ante el Arsenal. Ahora, ya con los estudios realizados, es un hecho.

Julián y Giuliano estarán para la vuelta ante el Arsenal. (Foto: Reuters) Julián y Giuliano estarán para la vuelta ante el Arsenal. (Foto: Reuters)

La vuelta, vale recordar, será el próximo martes 5 de mayo en la casa del Arsenal, el Emirates Stadium de Londres, a las 16:00 (hora argentina). Antes, el Atlético deberá enfrentar al Valencia como visitante, este sábado 2 de mayo a las 11:15, por la fecha 34 de 38 de LaLiga, donde se ubican cuartos (puestos de clasificación a la próxima Champions) con 60 puntos y a diez del Betis, quinto con 50.

Seguramente, el Cholo hará una rotación importante, con especial cuidado sobre Julián y Giuliano, para tenerlos al 100% para el duelo decisivo ante los Gunners, contra los que buscarán el pasaje a la final de la Champions, una instancia que disputaron por última vez el 28 de mayo del 2016, cuando cayeron por 2-1 ante el Real Madrid en tiempo extra.

FOX Sports.

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