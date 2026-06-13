​¿Aliento o presión? El mensaje de Lula a la selección de Brasil antes del debut en el Mundial 

Brasil debuta este sábado en el Mundial 2026 (19 hs. contra Marruecos) y, en la previa, Lula mandó un mensaje contundente para la selección que comanda Carlo Ancelotti. En modo hincha, el presidente brasileño pidió encarecidamente: “Recuerden algo: lo que vale es meter la pelota en el arco contrario. Lo que vale es luchar. Entonces, siempre que se pueda, pateá. ¡Por el amor de Dios, pateá!”.

El mensaje de Lula, difundido a través de sus redes sociales con un video, tiene aliento pero también presión. “Además de jugar a la pelota, que ustedes saben, jueguen con un poco de alma, Cuando caigan, levántense. Cuando caigan, no se queden reclamando y vayan a sacarle la pelota al rival”.

Brasil debuta ante Marruecos (Reuters). Brasil debuta ante Marruecos (Reuters).

El mensaje de Lula a su selección

Profesor Carlo Ancelotti y jugadores de nuestra querida selección brasileña, el mensaje de hoy es para ustedes.

Comenzamos la Copa del Mundo y ahora es momento de jugar con voluntad, coraje, liderazgo y espíritu de equipo. El fútbol se gana dentro de cuatro líneas, con concentración, dedicación, entrenamiento y, principalmente, la pelota en la red.

Lula da Silva, presidente de Brasil (REUTERS). Lula da Silva, presidente de Brasil (REUTERS).

Quiero desearles buena suerte a cada jugador. Llevan la camiseta de un país entero. Yo, @JanjaLula, y millones de brasileños estamos hinchando por ustedes.

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