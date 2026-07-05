​Alfaro: “Francia terminó haciendo tiempo” y “siento orgullo porque dejamos la piel” 

Gustavo Alfaro dejó de lado la bronca por la eliminación y eligió el orgullo como eje de su análisis. Luego de la derrota 1-0 frente a Francia, que decretó la despedida de Paraguay del Mundial 2026 en los octavos de final, el entrenador valoró la actuación de sus dirigidos, aseguró que lograron competir de igual a igual contra uno de los grandes candidatos al título y hasta lanzó una frase que generó repercusión: “Francia terminó haciendo tiempo”.

En conferencia de prensa, Alfaro sostuvo que el vigente subcampeón del mundo sufrió mucho más de lo esperado para quedarse con la clasificación. “A Francia los partidos les duraban 60 minutos. A esa altura marcaban la diferencia. Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia. Por eso festejaron cómo festejaron y terminaron haciendo tiempo. Saben lo que les costó”, afirmó, convencido de que su equipo estuvo a la altura del desafío.

Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

El entrenador remarcó las diferencias entre ambos procesos y explicó por qué la eliminación no empaña el recorrido de Paraguay. “Este equipo venía de ser campeón del mundo en Rusia 2018 y perder la final en Qatar 2022. Nosotros venimos después de 16 años a un Mundial. Competir como lo hicimos me pone orgulloso, por todos los imponderables que tuvimos”, expresó.

(AP Photo/Derik Hamilton) (AP Photo/Derik Hamilton)

En uno de los momentos más emotivos de la conferencia, el entrenador explicó cuál fue el mensaje que les transmitió a sus jugadores antes del encuentro. ” Yo les dije a los chicos que nosotros peleamos por el sustento diario. La vida de estos muchachos fue cruzada por situaciones muy difíciles”, comentó, resaltando el esfuerzo y las historias personales de un plantel que logró devolver a Paraguay a la máxima cita del fútbol después de una larga ausencia.

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Esa idea también estuvo presente al describir la identidad de su seleccionado. “Nuestra postura es que adentro de la cancha peleamos como leones. Nuestra pelea es una de humildad y sencillez. Adentro de la cancha dejamos la piel”, remarcó, convencido de que el equipo representó los valores que buscó transmitir durante todo su ciclo.

Consultado sobre su futuro, Alfaro evitó confirmar su continuidad y dejó la decisión en manos de la dirigencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. “Estoy feliz por estos dos años. Más allá de sentarnos a hablar, se debe definir qué fútbol quiere tener Paraguay. Yo sé perfectamente cuál es”, expresó, dejando abierta la incógnita sobre si seguirá al frente del seleccionado. Y concluyó: “Estoy sangrando por la eliminación. Necesito tocar tierra un rato, dejar que la polvareda se disipe y ahí analizar con la cabeza fría la decisión. Necesito un tiempo con mi familia. Lo peor que puedo hacer es decir que sí, estar agotado y llegar a septiembre quemado”.

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