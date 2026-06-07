​Alexander Zverev tuvo revancha en París: ganó Roland Garros y conquistó su primer Grand Slam 

Alexander Zverev (3°) finalmente rompió la barrera que durante años lo persiguió en los torneos más importantes del tenis. Después de tres finales perdidas y múltiples frustraciones en los escenarios más grandes, el alemán conquistó este domingo su primer título de Grand Slam al quedarse con Roland Garros tras derrotar al italiano Flavio Cobolli (14°) por 6-1, 4-6, 6-4 y 6-7 (5) y 6-1 en la final disputada sobre el polvo de ladrillo parisino.

A los 29 años, Sascha logró sacarse de encima una de las cuentas pendientes más pesadas de su carrera. Zverev había quedado a las puertas de la gloria en el US Open 2020, donde dejó escapar una ventaja de dos sets ante Dominic Thiem, y también en Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025, cuando cayó frente a Carlos Alcaraz (2°) y Jannik Sinner (1°), respectivamente. Esta vez, sin embargo, encontró la fortaleza necesaria para cambiar la historia.

Alexander Zverev festejó así con el puño cerrado un punto en el triunfo ante Flavio Cobolli en la final de Roland Garros.

(EFE) Alexander Zverev festejó así con el puño cerrado un punto en el triunfo ante Flavio Cobolli en la final de Roland Garros.(EFE)

El alemán dominó el comienzo del encuentro con autoridad y se quedó con el primer set por un contundente 6-1. Zverev golpeó desde el inicio al quebrar en el primer game y volvió a hacerlo en el quinto y séptimo para tomar rápidamente el control de la final.

Sin embargo, Cobolli reaccionó en el segundo parcial e igualó el marcador. El italiano consiguió su primer break del partido en el séptimo game y aprovechó la ventaja para llevarse el set. En el tercero reinó la paridad hasta el décimo game, cuando Sascha quebró el servicio de su rival y se adelantó nuevamente en el encuentro.

El cuarto capítulo fue el más cambiante. Cobolli arrancó mejor y consiguió un quiebre de entrada para ponerse al frente, pero Zverev recuperó la desventaja en el sexto game e igualó 3-3. De inmediato, el italiano volvió a romper el saque del alemán para colocarse 4-3, aunque la respuesta del teutón llegó en el décimo juego, cuando quebró para establecer el 5-5. Ambos sostuvieron luego sus servicios y el set se definió en el tie-break. Allí, el tenista de 24 años se mostró más sólido, logró cuatro miniquiebres contra tres de su rival y forzó un quinto y decisivo parcial.

El festejo de Flavio Cobolli luego de igualar la final de Roland Garros y llevarla a un quinto set.

(AP) El festejo de Flavio Cobolli luego de igualar la final de Roland Garros y llevarla a un quinto set.(AP)

En el set decisivo, Zverev arrancó intratable. Consiguió un doble quiebre de entrada y sostuvo su servicio para adelantarse 3-0. Luego, salvó tres break points para confirmar la ventaja y colocarse 4-0. A partir de allí, ambos mantuvieron sus saques hasta que el alemán dispuso de su segunda oportunidad para campeonato y no la desaprovechó. Con autoridad, cerró el partido y conquistó el primer Grand Slam de su carrera tras 4 horas y 19 minutos de juego.

La victoria tuvo además un sabor especial para Sascha, que se tomó revancha en la Philippe-Chatrier luego de la dolorosa derrota sufrida allí mismo en la final de 2024 ante Alcaraz. Con este triunfo levantó el trofeo más importante de su carrera, alcanzó el título número 25 de su palmarés y escribió definitivamente su nombre entre los campeones de Grand Slam.

La emoción de Alexander Zverev luego de ganar su primer Grand Slam en Roland Garros.

(REUTERS) La emoción de Alexander Zverev luego de ganar su primer Grand Slam en Roland Garros.(REUTERS)

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