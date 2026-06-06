​Alerta Selección: Balerdi no logró terminar el último entrenamiento, sufrió una lesión muscular y se estudia su futuro 

Cuando parecía que la ola de lesionados empezaba a ser parte del pasado, el amanecer en College Station fue convulsionado. Porque la primera noticia del día marca que Leonardo Balerdi no pudo terminar el entrenamiento del viernes y que padeció una pequeña lesión muscular. Lesión que pone en riesgo su futuro en la lista del Mundial.

El zaguero del Oympique de Marsella sintió una molestia en uno de los ejercicios del entrenamiento que se realizó el viernes por la tarde-noche en el Ellis Field y de inmediato se fue a realizar estudios con un integrante del cuerpo médico. La idea era descartar una lesión, pero las noticias que arrojaron las imágenes es que tiene una distensión que lo marginará de las canchas al menos por 15 días.

La noticia aún pega fuerte dentro de la delegación argentina y ahora será el cuerpo técnico el que deberá decidir los pasos a seguir, una vez que tenga las precisiones del departamento médico. Según pudo averiguar Olé, sería una distensión no muy grande, aunque lo dejaría fuera de las canchas al menos por dos semanas y eso ya lo marginaría de los primeros dos partidos del Mundial.

Balerdi complicado. Está en duda su participación en el Mundial. Balerdi complicado. Está en duda su participación en el Mundial.

Los pasos a seguir

En la previa del partido ante Honduras, el cuerpo técnico debe tomar la decisión de ver qué hace con el caso Balerdi. Si lo da de baja o espera unos días para ver cuál es su evolución. Es un jugador muy valorado por el cuerpo técnico ya que puede jugar tanto de dos como de seis, más allá de que es diestro.

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